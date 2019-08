隋棠卡關38年「練一輩子都失敗」！　崩潰PO文求救…掀網共鳴：我也是

記者潘慧中/綜合報導

隋棠拍攝過不少電影、電視劇,婚後除了以家庭為重心,近年更升格當服飾品牌老闆娘,可說是女強人無誤,但她11日凌晨在社群網站坦言,這38年以來始終有一個跨越不過去的難關,意外釣出不少網友共鳴。

隋棠透露她吞藥丸的時候,10次有9次會卡住,「搞得我對吞藥丸有恐懼…。」就好比發文前2個小時,她吞了幾顆藥丸,卻仍明顯感受得到它仍擠在胸口,「下不去也上不來,不舒暢啊~。」最後,她只好弄了一片花生醬吐司把藥丸推下去。

對於隋棠而言,能乾吞藥丸的網友都可說是神級人物,有粉絲建議她咬碎後再喝水,她苦笑說:「咬碎我不行,那味道~。」但看到有人說吞的時候別喝太大口的水時,她則好奇反問:「當真?水量不夠真的可以嗎?」

至於有網友分享曾因為沒吞下藥丸而引發食道發炎,隋棠坦言她也發生過一樣的經歷,「 I’ve been practicing for my whole life」,情況卻從未改善,才因此備感困擾,只好求救網路上是否有神人能幫忙解決這個問題。

隋棠IG全文:

尋找專家!

到底為何吞維他命等藥丸十次有九次會卡住,搞得我對吞藥丸有恐懼⋯

有人這樣的嗎?都過了兩個鐘頭,就感受著它微微發熱地擠在胸口那下不去也上不來,不舒暢啊~

都快一點了還要去弄一片花生醬吐司來把它擠下去