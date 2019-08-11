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隋棠卡關38年「練一輩子都失敗」！　崩潰PO文求救…掀網共鳴：我也是

記者潘慧中／綜合報導

隋棠拍攝過不少電影、電視劇，婚後除了以家庭為重心，近年更升格當服飾品牌老闆娘，可說是女強人無誤，但她11日凌晨在社群網站坦言，這38年以來始終有一個跨越不過去的難關，意外釣出不少網友共鳴。

▲▼隋棠卡關38年「練一輩子都失敗」！（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲▼被網友稱為女強人的隋棠始終有一個跨不過的難關。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

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▲▼隋棠卡關38年「練一輩子都失敗」！（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

隋棠透露她吞藥丸的時候，10次有9次會卡住，「搞得我對吞藥丸有恐懼…。」就好比發文前2個小時，她吞了幾顆藥丸，卻仍明顯感受得到它仍擠在胸口，「下不去也上不來，不舒暢啊～。」最後，她只好弄了一片花生醬吐司把藥丸推下去。

▲▼隋棠卡關38年「練一輩子都失敗」！（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲隋棠凌晨發文求救網友！（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

對於隋棠而言，能乾吞藥丸的網友都可說是神級人物，有粉絲建議她咬碎後再喝水，她苦笑說：「咬碎我不行，那味道～。」但看到有人說吞的時候別喝太大口的水時，她則好奇反問：「當真？水量不夠真的可以嗎？」

▲▼隋棠卡關38年「練一輩子都失敗」！（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲▼隋棠和粉絲的互動。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲▼隋棠卡關38年「練一輩子都失敗」！（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

至於有網友分享曾因為沒吞下藥丸而引發食道發炎，隋棠坦言她也發生過一樣的經歷，「 I’ve been practicing for my whole life」，情況卻從未改善，才因此備感困擾，只好求救網路上是否有神人能幫忙解決這個問題。

隋棠IG全文：

尋找專家！

到底為何吞維他命等藥丸十次有九次會卡住，搞得我對吞藥丸有恐懼⋯
有人這樣的嗎？都過了兩個鐘頭，就感受著它微微發熱地擠在胸口那下不去也上不來，不舒暢啊～
都快一點了還要去弄一片花生醬吐司來把它擠下去

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