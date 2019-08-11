三餐吃生菜沙拉減肥！　性感女模「爆腸卡死30天」…醫揭後遺症：千萬別試

記者田暐瑋／綜合報導

女生們最常吃的減肥食物就是生菜沙拉，總認為沒有過油熱炒就是健康保證。女模紀艾希卻呼籲女孩們不要這樣做，透露曾為了減肥，一整個月三餐都是吃生菜沙拉，只加一點醬汁調味，沒想到卻賠上健康，出現恐怖後遺症，醫生也警告：「這是老祖先的智慧。」

紀艾希是模特兒出身，為了保持身材相當辛苦，曾經一個月三餐都只吃生菜沙拉果腹，頂多加一點醬汁讓生菜吃起來有味道，但這種方式卻害她整整1個月沒有上廁所，造成嚴重便秘，檢查後才發現纖維全卡死在腸道裡，沒有辦法排出。

▲紀艾希三餐吃生菜沙拉。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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對此，紀艾希驚訝吃生菜沙拉也會造成便秘，醫生則解釋，如果光吃蔬菜等高纖食物，卻沒有攝取油脂，會導致宿便無法通過腸道，適量的油脂可以增加糞便潤滑度，也能刺激腸胃蠕動，她在看完醫生後立刻去吃了一碗滷肉飯，果然讓宿便「快速通關」，解決便秘困擾。

▲紀艾希。（圖／翻攝自紀艾希臉書）



事實上，減肥不吃油是錯誤觀念，油一定要吃，但要選擇優質油脂，像是多元不飽和脂肪酸的Omega-3和Omega-6、適量的油除了幫助排便外，也可以讓皮膚不再乾燥粗糙，醫師也強調，油是維持身體運作的重要營養素，而這點台灣人自古以來的飲食就能發現，老祖宗認為生的食物對人體不好，不能存在，台菜才都是過油熱炒。