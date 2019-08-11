《以後別做朋友》爆紅...周杰倫一句「哎唷加油！」　竟讓周興哲陷瓶頸

記者蔡琛儀／台北報導

周興哲今出席在三創生活園區舉辦的「 ETtoday Xperia 1 2019高校畢業歌直播發表會」，坦言自己常遇到創作瓶頸，尤其當年《以後別做朋友》一炮而紅後，他想起當時遇到周杰倫，還被誇獎：「唉唷，現在有一首歌嘛，加油！」雖然很爽，但也讓他備感壓力，後來自己寫出來的詞都不喜歡，深怕第二張專輯無法延續人氣；之後他靠著打籃球等出去走走，抒發心情，因此他鼓勵大家如果遇到瓶頸千萬不要一直被困在低潮情緒中。

▲周興哲曾被周杰倫當面誇獎過。（圖／記者李毓康攝、翻攝IG）

請繼續往下閱讀...

周興哲也分享，自己的高中有個瘋狂習俗，就是當屆的畢業生一定要在學校裸跑一圈，但如果被抓到就會面臨退學處分，因此不管男女，大家都等到凌晨十一、二點才開始跑，雖然彼此坦誠相見，但不會覺得尷尬，「就是年輕人會喜歡的刺激感，大家都很專心在跑步。」

他也透露另一首經典歌曲《你，好不好》，是他某天下班回家，走在路上突然停下來，腦海中瞬間冒出《你，好不好》的副歌旋律，他立刻將旋律錄下來，回家馬上就把歌曲給寫完。

▲▼周興哲透露自己也會遇到創作瓶頸。（圖／記者林敬旻攝）

他日前被週刊爆料和前主播女友趙岱新情變，他當天馬上澄清否認此事，周興哲今天再度被關心此事，表示心情沒有受到太多影響，「現在各種各樣新聞都還蠻多的，我現在都覺得，就娛樂圈嘛，也希望可以帶來一些比較正能量的新聞。」但他表示談戀愛確實能夠更刺激創作，因此鼓勵音樂創作人要好好談戀愛。