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鄧倫炫耀「追星成功」曬燦笑PO合照　溫暖對周杰倫表白：不可替代

記者古靜兒／綜合報導

大陸藝人鄧倫以陸劇《一千零一夜》走紅，和馬思純合作的《加油，你是最棒的》也廣受好評，精湛的演技和溫柔的性格非常圈粉，他日前曬出和偶像周杰倫的合照，兩大世代男神難得同框，讓粉絲大呼偶像追星成功了。

▲鄧倫和偶像周杰倫合照，被粉絲笑說根本追星界的人生贏家。（圖／翻攝自微博／鄧倫）

▲鄧倫和偶像周杰倫合照，被粉絲笑說根本追星界的人生贏家。（圖／翻攝自微博／鄧倫）

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鄧倫除了演戲外，也參與過許多綜藝節目，熱愛籃球的他曾出演過《我要打籃球》和《超級企鵝聯盟》，他在10日的「2019豪友對決明星賽」中，和一票熱愛籃球的藝人上場熱血拼搏，現場星光熠熠，除了黑人陳建州、林書豪、蕭敬騰外，還有男神的男神周董周杰倫。鄧倫也在微博曬出和偶像的合照，並寫到：「感謝我開心的時候有你的音樂，感謝我在覺得困難的時候有你的音樂，感謝你的音樂伴我成長，不可替代。」

▲《2019豪友對決明星賽》聚集一票熱愛籃球的藝人，現場星光熠熠。（圖／翻攝自Instagram／jlin7）

▲「2019豪友對決明星賽」聚集一票熱愛籃球的藝人，現場星光熠熠。（圖／翻攝自Instagram／jlin7）

兩人同為籃球愛好者，難得兩代男神同框也引起許多粉絲紛紛留言：「恭喜你追星成功」、「追星界的人生贏家」、「憑實力站在偶像面前閃閃發光！」

▲《2019豪友對決明星賽》聚集一票熱愛籃球的藝人，現場星光熠熠。（圖／翻攝自Instagram／jlin7）

▲《2019豪友對決明星賽》聚集一票熱愛籃球的藝人，現場星光熠熠。（圖／翻攝自Instagram／jlin7）

▲鄧倫在「2019豪友對決明星賽」和偶像周杰倫同框，還在微博曬出兩人合照。（圖／翻攝自Instagram／jlin7）

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