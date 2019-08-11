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「高校女神」許維芳曝2男同時追！　教室唱歌示愛…她聽完3字反應超萌

記者林彥君／台北報導

高校女神許維芳今（11日）出席在三創生活園區舉辦的「 ETtoday Xperia 1 2019高校畢業歌直播發表會」，她穿著白色公主袖上衣露出鎖骨，性感模樣讓台下粉絲尖叫，她演唱徐佳瑩的《真的傻》，以特殊唱腔將歌曲詮釋出不同風格，許維芳過去因演唱經典畢業歌《夢想藍圖》爆紅，這次參與高校活動讓她回憶湧現。

▲2019高校畢業歌直播發表會，許維芳演唱受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲許維芳出席2019高校畢業歌直播發表會。（圖／記者林敬旻攝）

許維芳談到高中被男同學追的經驗，害羞地說曾同時被2個男生追的經驗，「最多有2個，但是都很短暫，他們沒有向我告白，但是有寫卡片和送花示好。」許維芳說還有男同學在音樂教室唱歌給她聽，當下僅說「很好聽。」直接發對方好人卡。

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▲2019高校畢業歌直播發表會，許維芳演唱受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲許維芳在活動中登台演唱。（圖／記者林敬旻攝）

鄭可強（小烏龜）透露，在讀大學時許維芳有到學校演唱，當時就覺得許維芳散發著女神光芒，讓許維芳好害羞。許維芳透露近期因錄音較少上台演唱，在活動中看到台下有好多觀眾，還一度緊張到腳麻。

▲2019高校畢業歌直播發表會，許維芳演唱受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲許維芳演唱時台下粉絲熱情尖叫。（圖／記者林敬旻攝）

許維芳當年因創作畢業歌與同學們擁有一段深刻的回憶。她還記得因為經費不足，大家一起拿著自製的捐款箱在校門口拉贊助，雖然籌備過程中可能有爭吵，甚至一度吵到要解散，但後來仍憑著對音樂的熱忱，慢慢溝通磨合，最後一起完成共同的作品，「我也因為這首畢業歌，改變了我的一生，讓我有勇氣面對和追尋我那遙不可及的夢想。」

 ▲2019高校畢業歌直播發表會，許維芳演唱受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲許維芳擔任高校畢業歌演唱嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

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