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「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

記者劉宜庭／綜合報導

陳香菱（Mandi）擁有36H好身材，在臉書有24萬名粉絲，被封為「台中李毓芬」、「最性感救護員」。外型亮麗搶眼的她，不僅推出性感寫真集，私底下也常在社群網站分享生活點滴，近來分享出席活動的性感穿搭，內褲的透視質料，卻意外成為眾人關注亮點之一，掀起一陣熱議。

▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱臉書、翻攝自YouTube／18歲不睡）

▲陳香菱被封為「台中李毓芬」。（圖／翻攝自陳香菱臉書）

▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱Instagram）

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▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱Instagram）

▲陳香菱擁有36H的好身材，在網路上人氣相當高。（圖／翻攝自陳香菱Instagram）

陳香菱10日曬出一組性感辣照，畫面中，她穿著雪白色內衣亮相，大方展現傲人胸圍，同時戴著貓耳造型髮飾，脖子上也綁著鈴鐺，呈現出性感又不失可愛的一面。然而，由於下半身內褲疑為透視材質，引來部分網友驚呼，「下面黑黑的」、「居然沒做防護阿」、「隱約看到毛了」，意外掀起話題。

▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱Instagram）

▲陳香菱10日曬出性感內衣照。（圖／翻攝自陳香菱Instagram）

▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱Instagram）

▲陳香菱這張照片被指疑似露毛（畫面經馬賽克處理）。（圖／翻攝自陳香菱Instagram）

另外，網紅DJ紀曉嵐9日出席活動，正好遇見陳香菱，PO出影片笑說：「跟香菱一見面就是要幹嘛？吃她豆腐啊。」畫面中，只見她從後方伸手，直接摸著對方的胸部抖動狂晃，讓陳香菱頓時低頭露出害羞笑容，也令大票網友暴動直呼太犯規。

▲DJ紀曉嵐吃陳香菱豆腐「摸胸狂晃」。（圖／翻攝自DJ紀曉嵐Instagram）

▲DJ紀曉嵐吃陳香菱豆腐「摸胸狂晃」。（圖／翻攝自DJ紀曉嵐Instagram）

►點我看DJ紀曉嵐吃陳香菱豆腐影片。

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