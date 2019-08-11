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認識二伯18年「送第1個名牌包」！　蔡阿嘎難得PO閃照…理科太太卻尷尬說話了

記者潘慧中／綜合報導

蔡阿嘎（蔡緯嘉）2015年重逢分手13年的初戀「二伯」，半年後訂婚，同年底完成婚事，如今更迎來一個寶貝兒子「蔡桃貴」，家庭幸福美滿，日前更把握七夕送了第1個名牌包犒賞老婆，YouTuber理科太太一看照片卻尷尬了：「是大家有約好嗎？John今年西洋情人節送我一個一模一樣的，二伯撞包了啦！」

▲▼蔡阿嘎送二伯第1個名牌包！（圖／翻攝自Instagram／yga0721、2uncle987）

▲▼理科太太看到蔡阿嘎送的禮物，忍不住打上尷尬笑容的表情符號。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

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▲▼蔡阿嘎送二伯第1個名牌包！（圖／翻攝自Instagram／yga0721、2uncle987）

蔡桃貴前陣子在抓周生日許願派對上，抽到了「阿爸要送愛馬仕給阿母」，但考慮到愛馬仕實在太貴，他改變心意買了另一個名牌包，「趁七夕偷送一個犒賞辛苦的二伯！這應該是這麼多年來，送二伯的第1個名牌包包！」

▲▼蔡阿嘎送二伯第1個名牌包！（圖／翻攝自Instagram／yga0721、2uncle987）

▲二伯七夕甜蜜示愛蔡阿嘎。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

照片中，可以看到二伯和蔡阿嘎一起穿上條紋情侶衣，她拿起LV後背包笑得好燦爛，捧著名牌盒的老公露出哭臉站在後頭：「我還是不懂…小不拉嘰、裝3片尿布1個奶瓶就滿的小包包，到底要幹嘛？同樣價錢買七龍珠模型又帥又大隻！對吧？男生應該都有同樣想法吧？」

儘管嘴上抱怨，但字字句句仍感受得到蔡阿嘎有多麼寵愛二伯，之所以會選擇送這個名牌包，是因為之前拍完「以物易物」的影片後，意外發現老婆對這個小包包愛不釋手，他一直記在心裡，終於藉由七夕這個大好日子，送上名牌包感謝老婆這陣子的辛勞。

▲▼蔡阿嘎送二伯第1個名牌包！（圖／翻攝自Instagram／yga0721、2uncle987）

▲▼二伯對家庭的付出，蔡阿嘎全看在眼裡。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲▼蔡阿嘎送二伯第1個名牌包！（圖／翻攝自Instagram／yga0721、2uncle987）

事實上，蔡阿嘎曾透露高中和二伯交往時，因為女方家長反對，而且他後來離開嘉義到台北讀書，當時手機沒有很發達、也無法視訊，加上又沒有高鐵，搭自強號回家一趟就要好幾個小時，就變得很少回家，久而久之就分手了，不過分手中間13年仍有保持聯絡，所以後來又走在一起了，「真愛是經得起考驗的。」

蔡阿嘎IG全文：

哈哈哈~這應該是這麼多年來，送二伯的第一個名牌包包！蔡桃貴在抓周生日許願抽到「阿爸要送愛馬仕給阿母」，夭壽！那個太貴了啦，買一個小的過過癮就好，哈哈。上次拍完以物換物，二伯就對這個小包包愛不釋手，趁七夕偷送一個犒賞辛苦的二伯！

但我還是不懂...小不拉機、裝三片尿布一個奶瓶就滿的小包包，到底要幹嘛？同樣價錢買七龍珠模型又帥又大隻！對吧？男生應該都有同樣想法吧？
#蔡阿嘎 #嘎嫂二伯 #七夕 #情人節 #taiwan #Youtuber #valentinesday #這也是往後所有的情人節禮物喔 #比照我的生日禮物辦理哈哈哈

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蔡阿嘎, 二伯, 蔡桃貴

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