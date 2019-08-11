趙岱新不要看！熊熊正面猛撲周興哲　2次討抱抱「我怕被打」

記者蔡琛儀／台北報導

周興哲今出席在三創生活園區舉辦的「 ETtoday Xperia 1 2019高校畢業歌直播發表會」，一開場就帶來《如果雨之後》、《怎麼了》兩首經典抒情歌，更不忘朝台下放送手指愛心，立刻讓現場的學生和觀眾尖叫聲不斷，同時他今天也身兼頒獎人，頒發「MV最佳人氣票選獎」第四名和第五名，主持人熊熊更兩度趁著周興哲擁抱得獎學生時，亂入討抱抱。

▲周興哲出席「 ETtoday Xperia 1 2019高校畢業歌直播發表會」。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

熊熊被問到肌肉觸感如何，笑說：「我不太敢抱，女生太多我怕被打。」日前周興哲就曾PO出自己裸上半身煎牛排的照片，壯碩的肌肉讓網友全都看傻眼，連熊熊都開玩笑放話說要現場驗貨，他害羞表示照片其實是弟弟拍的，原本也不是刻意要做「半裸廚房」，只是覺得很熱，拍完後看照片後很滿意肌肉看起來很大，索性決定上網分享。

▲熊熊藉機偷抱周興哲。（圖／記者林敬旻攝）

周興哲今天也分享創作的三大注意事項，第一個是寫歌時要有自己的記憶點，「寫完後會不會想把這首歌再從頭聽一遍，把所有小細節做得不同。」第二個則是聽眾的反饋，他建議拿給朋友聽，聽取他們的回應，「大眾的感覺是很重要的！」第三個是音樂不要太過複雜，勉勵在場所有的年輕創作人。

▲周興哲勉勵台下所有年輕創作人。（圖／記者李毓康攝）