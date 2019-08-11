摔斷假鼻「軟骨衝破肉爆出」！　金老佛爺忍痛拒拿出…崩潰：我不敢面對

記者田暐瑋／綜合報導

部落客金老佛爺（金楨美）不小心撞斷整完型的鼻子，原本想進廠維修，卻不小心懷孕，只好推遲整修時間，近來鼻子卻越來越緊。她透露鼻子裡是放入矽膠和耳軟骨當鼻架，跌倒後一陣子，發現鼻子裡有異物凸出，但怕拿出來鼻子就會變塌，只好先用剪刀把凸出來的部分剪掉，畫面相當驚悚。

金老佛爺日前在《女人我最大》還原摔倒撞斷鼻子的過程，當時她跌倒後，裡面的鼻架就已經位移，某一天她發現鼻子裡有異物感，本來以為是痘痘，後來才驚覺是裝進去的軟骨爆出來，嚇得趕緊打給醫生求救，醫生建議要立刻把凸出來的部分剪掉再縫，否則洗臉時水跑進鼻孔，就會容易被細菌感染。

▲金老佛爺鼻架凸出。（圖／翻攝自Facebook／女人我最大）



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原本預計3個月後要手術調整鼻子，但碰巧懷上第二胎，金老佛爺只好延遲手術時間，她坦言如果鼻子一直不處理，鼻子就會越來越往上跑，像是被「五爪拉提」一樣。

金老佛爺日前診斷出發炎現象，醫生第一時間安排手術，把4年前裝入鼻子的矽膠取出，但短期也沒辦法再動整型手術，必須經過半年的修復期，讓她相當無奈，連PO出多個哭臉圖案：「人生真是充滿新的考題在眼前，我還是好好接受事實，辛苦了我的鼻子。」

如此波折的修鼻過程，讓不少粉絲也心疼不已，「辛苦了，再多忍耐一陣子」、「為了新鼻子，你要加油」、「要小心照顧傷口唷」、「拿掉這段期間會很難受及難過，但我們還是一樣愛你」、「加油！會熬過去的」。

▲金老佛爺。（圖／翻攝自Facebook／女人我最大）