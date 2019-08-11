神童求幫萌犬取名　銀赫搞笑回「Sorry+Sorry」網：炒豬肉和蓋飯不錯

記者古靜兒／綜合報導

南韓不老天團Super Junior成員都是愛寵人士，經常能在IG上看到男神們和愛犬愛貓們的合照，羨煞眾人。成員之一的神童早前曬出新養的兩隻狗狗，希望集結眾人意見為牠們取名，留言中不乏可愛有趣的名字，還吸引另一成員銀赫也亂入留言區，逗樂一票粉絲。

▲Super Junior成員們都是愛寵人士。（圖／翻攝自Instagram／earlyboysd）

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神童曾經擁有一隻名為zzaboo的茶杯犬，兩人差異甚大的體型被粉絲稱為「SJ中的最萌體型差」，他10日在IG上曬出2隻貝靈頓梗幼犬的照片，萌犬們的毛色深棕帶白，像是還沒睡醒的樣子相當可愛，神童也寫到希望大家能夠幫牠們取名。PO文的留言區除了粉絲外，還引起成員銀赫的關注，忍不住將SJ經典神曲都寫出來，希望分別為2隻狗狗取名為：「Sorry和Sorry、Bona和Mana、Mr.和Simple、Sexy Free和Single、Mama和Cita、Devil和Magic以及Black和Suit。」有才逗趣的取名，引起粉絲紛紛在留言區大讚偶像的幽默。

▲Super Junior成員之一的神童最近養了2隻萌犬，希望粉絲為牠們取名。（圖／翻攝自Instagram／earlyboysd）

神童稍後也在留言區告訴大家目前收集到的名字後補，和偶像一樣有才的粉絲起的「神名」還有：「（Michael）Jackson和（Steve）Jobs（傑克森和喬布斯）、Saumsung（三星）和LG、Victoria和Andrew（英國王室成員名字，維多利亞和安德魯）、辣炒豬肉和豬肉蓋飯」等，並且開放粉絲為各種名字後補投票，讓粉絲笑說，男神不管什麼事都要和粉絲一起參與，非常寵粉。

▲神童經常在IG上分享日常生活，和粉絲互動。（圖／翻攝自Instagram／earlyboysd）