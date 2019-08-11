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麥莉摟女深吻被拍到了...對方也剛離婚！緊急宣布掰了老公連恩

記者吳孟庭／綜合報導

美國流行音樂小天后麥莉（Miley Cyrus）與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚8個月玩完，更勁爆的是，她在宣布離婚消息之前，其實被拍到在義大利結伴出遊時，與女演員凱特林卡特（Kaitlynn Carter）雙雙穿著比基尼熱情擁吻，疑似搶在照片公開前才趕緊宣布離婚！

▲麥莉被拍到女女吻...對方也剛離婚！緊急宣布掰了老公連恩　。（圖／翻攝自Instagram／kaitlynn）

▲麥莉（左）與凱特林卡特正在義大利結伴出遊。（圖／翻攝自Instagram／kaitlynn）

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就在麥莉透過發言人宣布離婚的幾個小時之前，她與凱特林卡特及幾名女性友人正在義大利科莫湖遊湖，麥莉穿著黑色兩截式泳裝，卡特則是米黃色比基尼，麥莉摟住對方的脖子，就在陽光沐浴下女女接吻，另外幾張躺臥著臉貼臉，雖然用草帽遮住，但應該也是打得火熱。美媒《PEOPLE》求證其多名友人皆回應：「她們只是在玩」。

▲麥莉摟女深吻被拍...對方也剛離婚！緊急宣布掰了老公連恩。（圖／翻攝自Facebook／DailyMail）

▲麥莉摟女深吻被拍...對方也剛離婚！（圖／翻攝自Facebook／DailyMail）

凱特林卡特今年30，大麥莉4歲，但其實她去年6月才嫁給「艾薇兒前男友」布羅迪詹納（Brody Jenner），結婚剛滿周年不久，卻在本月初宣布離婚。兩女決定掰了丈夫互相取暖，被拍到照片後，麥莉也宣布和分合9年、終於在去年底步入禮堂的連恩漢斯沃分手。

▲麥莉被拍到女女吻...對方也剛離婚！緊急宣布掰了老公連恩。（圖／翻攝自Instagram／mileycyrus）

▲麥莉最新照片手指上已沒了婚戒。（圖／翻攝自Instagram／mileycyrus）

其實麥莉在2年前就說過自己是「泛性戀（Pansexual），她也不是第一次與女生約會，甚至還坦言「我的初吻、第一次都是跟國中女同學發生的」。上月她接受採訪坦言對婚姻感到「困惑、錯亂」，也曾表示自己還是依舊對女人有著「性吸引力」。另外連恩漢斯沃則尚未發表聲明，他這周正在與哥哥克里斯一起在澳洲。

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麥莉, Miley Cyrus, 連恩漢斯沃, Liam Hemsworth, 凱特林卡特, Kaitlynn Carter

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