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尹子維4個月前才求婚甩偷吃　「陸第一美胸」徐冬冬深夜突宣告分手

記者劉宜庭／綜合報導

29歲女星徐冬冬擁有傲人E罩杯，出道早期以拍攝性感寫真為主，有「大陸第一美胸」封號。她2018年11月坦承戀愛中，隔年1月在機場牽手44歲香港男星尹子維，大方認愛，日前甚至傳出求婚，沒想到如今戀情急轉直下，雙方於11日凌晨無預警宣布分手，讓眾人錯愕不已。

▲徐冬冬認愛尹子維。（圖／翻攝自微博／徐冬冬）

▲徐冬冬有「大陸第一美胸」的封號。（圖／翻攝自微博／徐冬冬）

徐冬冬與尹子維曾在《合約男女》上演激烈床戲，後來擦出火花假戲真做，並於1月公布戀情。不料，小倆口日前被拍到在街頭大吵，她蹲在路邊痛哭，爭執的導火線傳出疑似是男方偷吃女助理，不過事後雙方均發表聲明否認，強調是情侶間的小爭執，未料後來男方又被爆出密會D奶妹，可說是一波未平一波又起。

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▲徐冬冬認愛尹子維。（圖／翻攝自《合約男女》劇照）

▲徐冬冬與尹子維合拍《合約男女》擦出愛火。（圖／翻攝自《合約男女》劇照）

▲徐冬冬認愛尹子維。（圖／CFP）

▲徐冬冬1月牽手認愛尹子維。（圖／CFP）

然而，日前又有網友上傳多張照片，當中尹子維在沙灘上拿著粉色氣球，另外還有從火鍋裡撈出鑽戒、手戴3克拉鑽戒的照片，每張相片都標註了尹子維和徐冬冬。眾人從照片中的蛛絲馬跡推測，他可能是為愛吃火鍋的徐冬冬安排了一場求婚，把戒指放在火鍋湯底中，讓女方在吃飯時得到意外的驚喜。

雖然外傳徐冬冬已經答應求婚，不過事隔短短4個月，這段戀情卻突然宣告破局！她11日深夜透過微博發文，PO出與尹子維的合照寫道：「我們分開了，但他還是我最好的朋友，一切順利。」到了早上，男方也轉發PO文回應，「可能現在做朋友最好。Always support you.」

▲徐冬冬、尹子維分手。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

▲徐冬冬、尹子維分手。（圖／翻攝自徐冬冬、尹子維微博）

▲徐冬冬、尹子維無預警宣布分手。（圖／翻攝自徐冬冬、尹子維微博）

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