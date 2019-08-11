拿下12星座男秘技！　TOP 4超犯賤「越被查勤越說謊」、他們最愛面子

記者潘慧中／綜合報導

大家都說「女人心海底針」，但男人的心真有比較好懂？《女人我最大》最近歸類出交往期間可能會碰到的7大地雷，唐綺陽再以其中3個為例，用星座角度提醒女孩們繞過某些禁忌，或許便能順利攻下12星座男的秘技！

#最需要個人空間，無法接受查勤的星座是？

固定星座（金牛、獅子、天蠍、水瓶）：和這4個星座交往的人，謹記別顯現出不信任的感覺，這會讓他們很受傷，「會覺得妳在汙衊他們的人格。」先撇除是否真有出軌，交往對象如果個性多疑，容易讓他們卻步，「從妳問了這句話開始，他也不信任妳了。」關係就此陷入尷尬。

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▲固定星座被查勤會覺得人格被汙衊了。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大 ）



變動星座（雙子、雙魚、處女、射手）：這4個星座天性愛自由，「妳越追，他越跑！妳越想問，不知道為什麼他越想說謊。」莫名產生叛逆感，腦子裡只想著逃避，「或者是妳有本事妳查！」兩人很容易演變成敵對關係。此外，這4個星座講白一點就是犯賤，「妳都不查，他們反過來會很好奇妳為什麼不查。」

▲變動星座天性愛自由。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大 ）



相較之下，開創星座（牡羊、巨蟹、天秤、魔羯）較能接受查勤，他們把查勤的舉動視為關心，「會用體貼對方的心意去想這件事情。」如果覺得困擾的話，他們也會好好地跟交往對象溝通，但不會出現信任危機或耍叛逆的情形。

#最需要面子，要留台階給他們的星座是？

火象星座（牡羊、獅子、射手）：這3個星座比較喜歡正能量的生活態度，「妳如果不給他面子就等於潑他冷水！」

▲火象星座愛面子。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大 ）



土象星座（金牛、處女、魔羯）：這3個星座表面上風平浪靜，但不表示他們沒情緒，「他們ㄍ一ㄥ住就是在給妳面子，然後在等妳看得懂他在給妳面子，然後妳也要給他面子。」如果他們撂下一句「回家再說」，那妳應該是時候讀懂空氣閉嘴了。

▲請讀懂土象星座給的暗示。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大 ）



#斷不開前任！最有可能吃回頭草、舊情復燃的星座是？

開創星座：前提是和舊愛之間的回憶是美好難忘的，比方說他們歷經滄桑再遇舊情人，若剛好正值空窗期且還有未了的遺憾，這4個星座很有可能吃回頭草。

▲開創星座有可能吃回頭草。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大 ）



變動星座：這4個星座其實可以和前任做朋友，「他們心胸有寬大的一面，或邏輯有莫名其妙的一面。」如果純粹個性不合、沒有交惡，他們會覺得跟前任當朋友沒什麼大不了，「願意跟前任當朋友，願意到現任會覺得不理解的程度。」唐綺陽建議和這4個星座交往的人最好冷處理，「他們自己會夾著尾巴回來。」

▲變動星座能和舊愛當朋友。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大 ）

