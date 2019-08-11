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林嘉俐入圍金鐘視后不想去！原因撞蘇打綠演唱會…經紀人快氣瘋

記者林奕如／台北報導

金鐘獎入圍常客林嘉俐演技精湛，長年投身公益，親和形象深植人心，但不說不知道，她私底下是樂團「蘇打綠」的忠貞鐵粉，她驕傲地說：「他們每一場演出，我幾乎都會到場，大型演唱會每場一定都聽2次以上。」日前她主持中廣《用心深呼吸》終於遇到偶像、蘇打綠團長阿福，對談中頻冒出粉紅泡泡。。

▲林嘉俐終於遇到偶像蘇打綠 。（圖／艾迪昇提供）

▲林嘉俐終於見到偶像。（圖／艾迪昇提供）

阿福宣傳他籌辦的「曙光祭」9月將在台中登場，並帶來吉他獻唱，林嘉俐一邊打拍子一邊搖擺身體，彷彿小粉絲看表演一樣投入。她透露，2016她以《吉姊當家》入圍金鐘女主角，但頒獎典禮當天撞到蘇打綠演唱會，「我票老早就買好，誰知道竟然撞到金鐘獎，更沒想到我還入圍，我本來不想去金鐘的耶，把經紀人緊張個半死」。

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▲林嘉俐終於遇到偶像蘇打綠 。（圖／艾迪昇提供）

▲林嘉俐終於遇到偶像蘇打綠 。（圖／艾迪昇提供）

▲林嘉俐興奮獻寶收藏的周邊品。（圖／艾迪昇提供）

林嘉俐也獻寶各式蘇打綠周邊收藏，看到早年蘇打綠在河岸留言演唱送的入場面紙包，阿福瞪大眼睛，直呼不敢相信，林嘉俐還描述當天嘉賓徐乃麟上場的模樣，讓阿福大讚她：「妳真的好鐵，是認真的粉絲耶。」林嘉俐點頭說：「我真的很支持你們，每次演唱會都是我自己上網搶票，從沒透過經紀公司，投資你們是應該的啦。」

林嘉俐說自己從2007年朋友介紹她聽《無與倫比的美麗》就喜歡上蘇打綠，「那時在台南拍戲，整整一個月我都聽著這張專輯」。隔年她的母親生病住院，靠著聆聽蘇打綠，舒緩緊繃的情緒，她說：「當時很需要一個宣洩的出口，所以在每一場他們的演唱會中大聲唱著、跳著，無形中得到情緒的釋放。」林嘉俐表示，很喜歡蘇打綠團員之間直接的交流、單純的友誼，給人很舒服的感覺，她說現在最期待他們休息過後復出，到時候一定會到演唱會上給他們滿滿的支持。

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林嘉俐, 蘇打綠, 阿福

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