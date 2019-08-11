傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

記者洪文／綜合報導

DC電影《水行俠》全球票房開出11.4億佳績，許多粉絲敲碗續集。然而，「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）近日公開向華納兄弟道歉，親口宣布《水行俠2》（Aquaman 2）沒辦法拍了，「為了阻止這件事，我被推土機輾過去了，當然這不是真的，但是我真的受夠了！」

▲傑森摩莫亞因《水行俠》全球爆紅。（圖／《水行俠》劇照）



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傑森摩莫亞近日在Instagram張貼一張夏威夷大島的毛納基山（Mauna Kea）建造「30公尺望遠鏡」（Thirty Meter Telescope，簡稱TMT）工程的照片，文章一開始便大罵髒話，指稱TMT增大4倍了，「對不起華納兄弟，《水行俠2》沒辦法拍了，因為傑森為了阻止他們破壞大自然，被推土機輾過去了。」他後來強調只是玩笑，「這沒有發生，不過我們不會讓你再做任何行動了，適可而止，去別的地方重建，這張照片是望遠鏡建造的樣子，TMT將增大4倍，我們必須保護我們的山，免於進一步遭到褻瀆。」

▲傑森摩莫亞反對夏威夷大島的毛納基山建造「30公尺望遠鏡」。（圖／翻攝自傑森摩莫亞Instagram）



事實上，傑森摩莫亞強烈維護的夏威夷大島的毛納基山，巨石強森同樣支持這項行動。該山為當地人的聖山，同時也是全球天文學家觀測星空的聖地，美國、印度、日本、中國大陸及加拿大出資14億美金建造「30公尺望遠鏡」，2014年動工至今，不斷受到當地居民抗議，使得計畫遲遲無法如期進行。

《水行俠2》尚未確定上映日期，外界普遍認為該片將在2022年12月16日上映。