薛之謙「無尾熊式抱柱」街道旁躲洪水　網轟：別拿天災作秀！

記者古靜兒／綜合報導

利奇馬颱風10日凌晨登陸大陸浙江，接連北上影響山東地區，估計至少超過400萬人受災，然而藝人薛之謙日前在微博曬出一段影片，片中自己被街道上還未疏通的積水困住，宛如無尾熊一般抱著柱子，苦中作樂面對颱風工作路，網友反應卻出現兩極，引起熱議。

▲薛之謙逗趣拍躲水短片，網友反應兩極。（圖／翻攝自微博／薛之謙）

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薛之謙搞笑歌手的作風深受觀眾喜愛，經常在微博上和粉絲分享自己逗趣的抖音短片，他在10日PO出自己抱著柱子的影片，腳下是由颱風天留下的「一片汪洋」，配上文字：「通告途中。」以及背景音樂《瀟灑走一回》，盡顯颱風過境後上班的無奈。

▲薛之謙日前在微博PO出自己抱著柱子躲積水的影片，網友反應兩極。（圖／翻攝自微博／薛之謙）

薛之謙這支影片PO出後留言卻呈現兩極，有人笑回男神積極面對克難上班路：「游過去吧，我知道你水性好」、「你要怎麼下來呢」、「上班注意安全啊！」也有網友認為他身為藝人，不該以天災作為開玩笑的主題：「是在拿天災開玩笑嗎」、「我沒有感覺很幽默」、「不要拿自然災害來作秀！」

▲薛之謙稍早已將影片刪掉。（圖／翻攝自微博／薛之謙）

他稍早已將該微博刪去，也轉發了颱風洪水相關新聞，並表示：「昏睡9小時半夜醒來，才看到臨海颱風洪災，心繫臨海，希望大家平安。」及時滅火。

▲薛之謙稍早轉發了颱風洪災相關新聞。（圖／翻攝自微博／薛之謙）