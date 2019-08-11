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連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

記者田暐瑋／綜合報導

館長槓上吳宗憲，連千毅也站出來說話，對憲哥一句「網紅沒素質」大表不滿，甚至還下戰帖要比直播人數。連千毅在直播中加碼爆料，吳宗憲主持的《綜藝大熱門》曾邀請他上節目，卻是讓他拍賣女星的內衣褲，氣得大罵：「搞不清楚狀況！」

►吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

連千毅在10日晚間直播中透露，吳宗憲主持的《綜藝大熱門》節目曾邀請他上節目，卻是要求在節目拍賣女星的貼身內衣褲，「當場被我幹譙，阿斯巴辣嘛！（意即白目、不切實際）當我是一般直播主喔？沒金主沒股東喔？搞不清楚狀況嘛！當我是寶島叫賣哥喔！我不是小丑耶！」

▲連千毅戰吳宗憲。（圖／翻攝自Facebook／連千毅、翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

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▲連千毅戰吳宗憲。（圖／翻攝自Facebook／連千毅、翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

向來只拍到高級精品的連千毅，被製作單位如此要求，氣得在直播裡大罵：「我一年賺幾億，你知道我有幾間公司？有幾輛超跑？你知道我一年做多少業績？你一集節目我讓你30萬、50萬，我一天賺得都超過你這個數目啦。」

連千毅表示，直播圈有直播圈的天王，演藝圈有演藝圈的天王，「人贏在格調，輸在計較，不要用你的觀點去打翻別人。」直言藝人是靠製作人、節目包裝拱出來的人，錄節目拿手卡，內容經過編排，但直播主並不是這樣，而是和粉絲LIVE情緒交流。

▲連千毅戰吳宗憲。（圖／翻攝自Facebook／連千毅、翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲連千毅戰吳宗憲。（圖／翻攝自Facebook／連千毅、翻攝自YouTube）

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