友狂打賴琳恩電話「藏老公調情告白」！　陳乃榮揭曉驚喜大禮…女網友超羨慕

記者潘慧中／綜合報導

賴琳恩2017年初與交往多年的陳乃榮結婚，至今仍細心維持交往時的甜蜜，日前適逢七夕，她收到老公的驚喜禮物，「榮哥身上難道有安裝提醒鈴？」一開始似乎以為對方會忘記這個節日，這席話意外釣出老公現身送上浪漫情話，閃翻許多網友笑說：「嫁對人每天都是情人節！」

▲賴琳恩和陳乃榮結婚2年多了。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）



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賴琳恩七夕當天收到一小盆玫瑰花，上頭綁著印有「Happy Valentine's Day」的黑緞帶，如此有質感的禮物正是來自陳乃榮的心意，儘管嘴裡笑問到底有幾個情人節，但收到老公的花還是很開心，只見她幸福地說：「每天都是情人節。」

▲▼賴琳恩和陳乃榮隔空調情。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）



不只這樣，看到賴琳恩笑說他身上可能有安裝提醒鈴聲時，陳乃榮在留言區甜蜜地回：「我的鈴聲只為妳開啟，不然平常都關震動。」超浪漫告白融化一票粉絲，老婆看了則恍然大悟：「難怪大家都打給我，要找你。」夫妻倆隔空調情的互動閃到爆！

▲賴琳恩和陳乃榮仍維持感情熱度。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）



賴琳恩曾透露陳乃榮個性貼心細膩，老公平時會創作寫歌，只要吵架就靠寫歌來挽回她的心，還會一起穿情侶裝出門約會，互動就像老夫老妻般恩愛。私下喜歡素顏出門的她，被問到老公是否喜歡沒有化妝的自己時，她害羞透露對方說過：「不管怎樣，你都很正。」滿足女生喜歡被稱讚的心情，最讓她感動的則是老公隨時都會有小驚喜，「他經過花店看到漂亮的花，就會買給我，看到可愛的小玩偶長得像我也會買回來。」讓兩人始終維持戀愛熱度。