王心凌否認整容「來第一排看我」　瞎傳膠臉…她反擊：搞不清楚狀況！

記者古靜兒／綜合報導

「甜心教主」王心凌出道至今，甜美形象深入人心，然而近幾年卻陷入整容疑雲，女神早前在個人演唱會上霸氣回應，希望認為她有整容的朋友，可以來演唱會看看本人，引起台下粉絲一陣歡呼。

▲「甜心教主」王心凌出道至今甜美依舊，她日前在巡迴演唱會上霸氣否認整容疑雲。（圖／翻攝自微博／王心凌）

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王心凌2003年出道至今，以一首《愛你》走紅，《微笑Pasta》中飾演的烏龜妹成曉詩，更開啟女神影歌雙棲的演藝之路，然而近幾年她在社交網站上PO出自拍照和粉絲互動時，卻屢被網友質疑在臉上「動手腳」。王心凌日前在《CYNDILOVE2SING愛心凌巡迴演唱會》上，和粉絲進行中場聊天環節，狂爆汗的她在化妝師補妝擦汗後，和台下粉絲打趣說道：「化妝師看不下去，一定要上來擦一下汗，免得人家又說我整容什麼的。」引起台下一片歡呼。

▲王心凌日前在大陸開唱，一襲淡黃色斜肩禮服更顯女神溫婉氣息。（圖／翻攝自微博／王心凌）

王心凌也說到：「下次你旁邊再有人這樣說啊，你就叫他來看演唱會，買第一排！」大方回應整容疑雲的她也無奈提到，之前曾在鄭州表演舞台上狂流汗，卻被傳是「膠臉」，她傻眼表示，造謠者根本是搞不清楚狀況。霸氣闢謠的女神也被網友稱讚，紛紛表示：「不喜歡她的人就少說風涼話」、「愛質疑的人就去現場看啊」、「女神第一排請留給我們真愛粉！」

▲王心凌經常在微博上曬自拍和粉絲互動，水嫩膚質令人稱羨。（圖／翻攝自微博／王心凌）

►點我看王心凌否認整容影片。