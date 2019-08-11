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梁靜茹滑水照帥炸！　瘋傳「可踏浪左右飛躍兩邊」本人回應了

記者謝艾婷／綜合報導

「情歌天后」梁靜茹2010年和老公趙元同（Tony）結婚，在2014年升格當媽之後，睽違7年推出新專輯《我好嗎？-太陽如常升起》，就算工作忙碌也常分享生活日常，她近日驚喜曬出滑水的照片，讓網友看了不禁直呼太帥了。

▲梁靜茹。（圖／翻攝自梁靜茹IG）

▲梁靜茹曬滑水照。（圖／翻攝自梁靜茹IG）

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梁靜茹曾透露自己學過滑水運動，10日就在個人Instagram上分享滑水舊照，畫面中，見她拉著繩，蹲低姿勢穩住滑板，模樣十分帥氣，她也透漏自己聽到一個傳聞，「梁小姐滑水的時候可以踏浪左右飛躍兩邊，超厲害」，還俏皮反問粉絲：「你相信嗎？」

雖然本人不怎麼相信傳聞，但覺得自己「在夢裡很帥，搞不好還會後空翻」，還逗趣表示大家都以為她會安靜地站在那裡唱情歌，沒想到卻是個愛運動的人。照片一PO，立馬引起粉絲留言「你還可以邊滑水邊開演唱會！」、「聽說還會邊游泳變唱情歌」、「真是帥翻了」，有趣的回應也意外成為亮點。

▲梁靜茹。（圖／翻攝自梁靜茹IG）

▲梁靜茹與滑板合照超帥。（圖／翻攝自梁靜茹IG）

事實上，梁靜茹產後，就勤於健身維持好身材，除了熱愛水上運動之外，也持續進修空中瑜珈，更鍛鍊出11字腹肌，每每PO出健身照，都讓網友驚嘆不已。

▲梁靜茹。（圖／翻攝自梁靜茹IG）

▲梁靜茹熱衷於空中瑜珈。（圖／翻攝自梁靜茹IG）

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