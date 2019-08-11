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快訊／麥莉、雷神弟宣布離婚！　結束8個月短命婚姻

記者劉宜庭／綜合報導

美國流行音樂小天后麥莉（Miley Cyrus）與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）在2018年底完婚。沒想到，婚姻僅維持約短短8個月時間，女方今（11日）透過工作人員發出聲明，宣布離婚消息，震驚眾人。

▲麥莉希拉和連恩漢斯沃2018年結為夫妻。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥莉宣布與連恩漢斯沃離婚。（圖／達志影像／美聯社）

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麥莉11日透過工作人員，向外媒《People》發出聲明，宣布與連恩漢斯沃離婚，為不到1年婚姻劃下句點，「他們覺得這是對他們來說最好的決定，雙方日後的重心會放在自己和事業上。」另外，由於雙方先前曾一起養寵物，如今雖然分開，但兩人仍會共同照顧毛小孩，也盼外界能夠尊重他們的隱私。

▲▼恩沃漢斯（Liam Hemsworth）和麥莉 。（圖／記者阮巧雯攝liamhemsworth）

▲▼麥莉。（圖／翻攝自IG／麥莉）

▲麥莉與連恩漢斯沃婚姻僅維持不到1年時間。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃、麥莉）

事實上，麥莉2009年與連恩一起合作《The Last Song》擦出愛火，隔年3月兩人就以情侶身分走上奧斯卡紅毯認愛，中間雙方曾經歷多次分合，相隔9年時間，這段感情才終於在2018年年底修成正果，宣布婚訊。

麥莉原先是不婚主義，曾說過自己不需要婚姻，「根本就不覺得有結婚的必要，而且結婚這件事與我的性格有點格格不入。」但是在兩人同居的馬里布遭森林大火燒毀之後，她的想法才有所改變，「當你和別人，經歷了和我們一樣的經歷時，那件事就像膠水一樣，你自己和他是世界上唯二的兩個人可以互相理解這種感受。」

麥莉（Miley Cyrus）和連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）。（圖／CFP）

▲麥莉和連恩漢斯沃過去曾經歷多次分合。（圖／CFP）

事發當下，麥莉看見連恩開著卡車衝入火場，把家中16隻寵物救出來時，當時在她的眼裡，連恩就是英雄，也更愛對方了。沒想到，雙方分合9年時間，邁入婚姻僅短短8個月，如今卻突然宣布離婚消息，震驚整個娛樂圈。

★圖片為版權照片，由達志影像、CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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麥莉, 雷神弟, Liam Hemsworth, Miley Cyrus

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