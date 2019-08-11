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《朋友》把路走死「配角起不了作用」！　她沉重挖「關鍵原因」網認：人的本性

記者潘慧中／綜合報導

《我們不能是朋友》深刻描寫現代男女在感情裡所遇到的糾結與矛盾，引起廣大關注，Sandy（吳姍儒）也是劇迷之一，她最近有感而發地說，激發共鳴固然是件好事，「這齣卻讓我心慌明明有多種辦法處理的事，主角們卻步步把路走死再逼近就分崩離析，配角們也起不了大作用畢竟是人就有問題。」

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自Facebook／我們不能是朋友）

▲▼郭雪芙在劇中認識劉以豪後，開始正視對孫其君的感受。（圖／翻攝自Facebook／我們不能是朋友）

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▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自Facebook／我們不能是朋友）

但所謂旁觀者清，Sandy認為劇情可說是反映出真實的社會現象，「畢竟你我都是人我們也都有問題該去面對，所以啊太多時候嘴裡說著沒辦法也都是謊，如果我們不先面對自己那問題就無法可解。」

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自Facebook／我們不能是朋友）

▲▼劉以豪在劇中和10年女友早就貌合神離。（圖／翻攝自Facebook／我們不能是朋友）

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自Facebook／我們不能是朋友）

在劇中，黎皓一（孫其君 飾）原本相當溫柔老實，但面對未婚妻周惟惟（郭雪芙 飾）拔戒指分手，他直接衝到女方公司上演「逼婚記」，當場被拒絕後，他更性情大變狂喊：「妳還要我怎麼樣！」

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自Facebook／我們不能是朋友）

▲▼郭雪芙在劇中終於和孫其君攤牌。（圖／翻攝自Facebook／我們不能是朋友）

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自Facebook／我們不能是朋友）

黎皓一的言行舉止讓部分女網友越來越不舒服，Sandy則認為該角色步步顯現出人的本性，「但我想來想去仍覺得主角們都各自有問題，劇情安排雖必須如此但也有許多含糊之處。」主角和配角的內心衝突已然搬上檯面，讓不少觀眾越看越沉重，但Sandy想藉此提醒所有網友在愛人的時候，更重要的是好好愛自己，正視內心真正的感受。

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自Facebook／我們不能是朋友）

▲Sandy追劇有感而發。（圖／翻攝自Facebook／Sandy吳姍儒）

Sandy臉書全文：

當然黎皓一的角色越來越顯現出人的本性

但我想來想去仍覺得主角們都各自有問題
劇情安排雖必須如此但也有許多含糊之處

早就認識其君所以他接到劇本就興奮透露
我也聽著深受挑戰道德底線的故事線吸引
果然一開播便引起觀眾注意有人氣有人厭

記得我之前說過戲劇嘛引起共鳴總是好的
這齣卻讓我心慌明明有多種辦法處理的事
主角們卻步步把路走死再逼近就分崩離析
配角們也起不了大作用畢竟是人就有問題

這麼說來其實也算是真實反映社會現象了

畢竟你我都是人我們也都有問題該去面對
所以啊太多時候嘴裡說著沒辦法也都是謊
如果我們不先面對自己那問題就無法可解

越講心越沉但明天是情人節若要提醒一句
那便是好好愛你自己也就是把自己照顧好

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