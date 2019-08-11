阿信招認「主動傳簡訊給Jolin」！　親PO合照曝進度：不要再催了

記者劉宜庭／綜合報導

阿信（陳信宏）6日在個人YouTube頻道上傳第1支影片，是日前在超犀利趴表演時，演唱與蔡依林合作的《玫瑰少年》五月天版本，還釣出女方在七夕（7日）喊話邀約合體，掀起粉絲高度關注。事隔數日，他如今終於鬆口最新進度，招認已經主動傳了簡訊給Jolin，要眾人「不要再催了！」

▲蔡依林和阿信。（圖／翻攝自蔡依林、阿信臉書）



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阿信日前一公開《玫瑰少年》五月天版本MV，蔡依林可以說是秒回應，7日七夕凌晨，就在自己臉書上迅速轉發影片，還語帶調皮地寫道：「五月花，該合體了嗎～哥～。」無論是主動喊話邀約合體的舉動，還是略為撒嬌的語氣，都讓粉絲陷入瘋狂，紛紛暴動敲碗2人再度合作。

▲蔡依林轉發影片喊話阿信「該合體了嗎」。（圖／翻攝自蔡依林臉書）



相隔3天，阿信10日下午終於鬆口最新進度，「好了，大家不要再催了，簡訊我已經傳了。」文末，他還幽默標註「以下開放集氣」，吸引大票粉絲洗版留言，「期待合唱版本」、「期待合體」，還有人開玩笑說，「期待合唱版本 ＋在一起」、「我比較期待在一起」、「我們集氣沒用的，你鼓起勇氣才有用…時間不等人啊！」

▲阿信親PO與蔡依林合照，坦承已經傳簡訊給對方了。（圖／翻攝自阿信臉書）



事實上，蔡依林先前被網友瘋傳與阿信交往，甚至還被列出「10大鐵證」，加上雙方在IG互動熱絡，讓緋聞甚囂塵上，不過雙方早已否認過這項傳聞，她也曾笑虧自己與阿信是「網戀之友」。日前被問到雙方私下是否討論過此事？她則說：「沒有耶，因為滿荒唐的。我沒有辦法控制大家（粉絲）的幻想。」否認戀情。

然而不久前，蔡依林在第30屆金曲獎一舉奪下「年度歌曲」、「年度專輯」2大獎，上台領年度歌曲獎時，被頒獎嘉賓五月天瑪莎稱為「孩子的媽」，她也在台上與阿信相擁，幽默調侃「謝謝我的緋聞網友」，在當時就掀起全場尖叫，如今雙方又傳出有機會合作，更是備受外界關注。

▲蔡依林金曲獎與阿信相擁，笑虧「謝謝我的緋聞網友」。（圖／翻攝自Hami Video）

▼《玫瑰少年》五月天版本。（圖／取自YouTube／五月天 阿信，如遭刪除請見諒。）