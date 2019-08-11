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吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

記者田暐瑋／綜合報導

館長槓上吳宗憲，對於憲哥日前評論網紅，「沒有素養、拿起機器直播就叫網紅」相當不滿，當時曾舉出直播拍賣天王連千毅，流量隨便就能打趴電視節目，連千毅也出面反擊吳宗憲：「你直播有沒8萬人過？」更下戰帖要憲哥找旗下藝人一起對開直播，比誰的人數多，「你30幾歲的時候還沒我有錢啦！不要說我們沒資格。」

連千毅曾創下10分鐘賣出上億遊艇紀錄，直播更曾同時400萬人觀看，被封為直播拍賣天王，日前館長以他舉例來反嗆吳宗憲說話污辱網紅。連千毅10日開直播針對此事回應，表示自己一直都是憲哥鐵粉，平常也很喜歡唱憲哥的歌，更欣賞憲哥年輕時努力工作的態度，但對於看不起網紅的一番話，他直言很不認同。

▲連千毅戰吳宗憲。（圖／翻攝自Facebook／連千毅）

▲連千毅戰吳宗憲。（圖／翻攝自Facebook／連千毅）

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連千毅直言電視圈逐漸沒落、直播成了世界趨勢，吳宗憲已經貴為綜藝天王，其實不需要去多做回應這些紛擾，更不該一竿子打翻一船人，「不是說我們網紅還要經過你們藝人、拜碼頭，時代不一樣了，不要在那邊說我們夠不夠資格。」

隨便一場直播就能破萬人收看，連千毅反嗆吳宗憲：「你直播有沒8萬人過？我直播最高400萬人啦。」甚至連續171天直播破萬人，更直接下戰帖，歡迎吳宗憲找旗下藝人一起來對開直播，看看同時在線上誰的人數最高，「你只要能每天直播破萬，1天我就捐1萬，500天破我就捐500萬，我說到做到。我一個人（對你們）就好，輸一個人我就給1000。」

連千毅勸吳宗憲不要逞口舌之快，講話霸氣但不能偏頗事實，「每一個人在每一個環境都有他一定的分量和實力，怎麼會去講說我們這些小有名氣的人不夠資格，就你最有資格？」對於吳宗憲最近發展直播副業，他也表示：「為什麼你要出來賣東西？因為電視圈不好做嘛，以前一集能主持多少錢，現在剩多少錢，你心裡有數嘛。」

▲連千毅戰吳宗憲。（圖／翻攝自Facebook／連千毅）

▲連千毅戰吳宗憲。（圖／翻攝自Facebook／連千毅）

吳宗憲的節目先前邀請蕾菈上節目卻安排楊皓如來嗆聲，被館長認為是刻意揶揄羞辱網紅，連千毅同樣也不滿此事，「蕾菈的點閱數隨便也比你那些藝人至少多10倍以上，拿你一集通告費1350，但她一個月賺多少，等你直播破8萬人再來跟我講，全台灣能破8萬人的現在只有我跟館長而已。」

連千毅也認為自己說的是公道話，「今天你認為我們不夠資格，那為什麼那麼多人看？所有成功不是偶然，不要把我們當草包！」館長和吳宗憲都熱心做公益，分別在談話界、綜藝界各居天王寶座，立場不同但講話不要講絕，好好溝通，說不定不打不相識，未來還能變成好朋友。

▲▼手搖飲之亂！　館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」／後續（圖／翻攝自館長YouTube）

▲館長（圖／翻攝自館長YouTube）

雖然講話嗆，但連千毅仍強調自己是就事論事，還是很喜歡吳宗憲的歌，絕對不會影響吳宗憲在自己心中的地位，「我也希望你在演藝圈裡繼續稱王，在主持界裡你已經沒有對手了，但演藝圈有演藝圈的事情，直播圈有直播圈的事。」

吳宗憲日前開設「JackyWu's VLOG」，影片開頭就嗆某些網紅只會對著鏡頭大罵三字經就夠了，「網路的朋友要加油」，吳宗憲說，「不是說看不起你們，而是你們沒有經過素養，沒有經過長時間的養成就叫做沒有素養。莫名其妙，拿起機器就要開始直播，這樣就叫做youtuber、網紅，錯，那會是個屁。」吳最後表示，「我有資格訐譙網紅，因為我是第一代網紅。」就是這番話引起館長和連千毅不滿。

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