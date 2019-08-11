《爸爸》多多暴風抽高「超過176cm爸肩膀」！　現身機場親民甜笑

記者劉宜庭／綜合報導

星二代多多（黃憶慈）是藝人黃磊、孫莉夫妻的大女兒，因為在2014年參加了《爸爸去哪兒2》，成熟貼心的表現擄獲不少觀眾的心。該節目播畢至今，已經過去了5年，她如今已經是個13歲的少女，除了脫去原本的稚氣，也長高許多，成為亭亭玉立氣質少女，近來被拍到現身機場，修長身型更是令昔日觀眾眼睛一亮！

▲黃磊8日和多多一起牽著Candice現身機場。（圖／CFP）



黃磊在8日父親節當天，帶著2名女兒現身機場，和多多一人一邊牽著小女兒Candice，父女三人臉上掛滿親民笑容，看起來心情相當好。

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格外引人注意的是，年僅13歲的多多，如今站在176公分的黃磊身旁，身高已經明顯超過父親肩膀。當天，她穿著格子襯衫，搭配緊身長褲，凸顯修長身材，頭上則是綁著蠍尾造型辮子，面對現場媒體鏡頭，也一點都不怕生，反而大方露出甜笑打招呼。

▲多多如今已經是13歲氣質少女。（圖／CFP）



畫面曝光後，不少網友也紛紛留言大讚，「多多真的越來越漂亮了」、「感覺多多好高了呀」、「俏皮可愛，多多越長越漂亮」、「多多太有氣質了，長大後是個美女啊」。此外，不少人也注意到5歲Candice一雙水汪大眼頗有靈氣，甚至還有人形容，「有種古裝美女的感覺」，意外掀起一陣熱烈討論。

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