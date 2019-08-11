獨／珍貴手稿曝光！阿亞梅揭秘《不能是朋友》設想「3版本」結局

記者林奕如／專訪

《我們不能是朋友》改編電視劇掀討論熱潮，劇迷融入在褚克桓、周惟惟、黎皓一、高子媛4人的感情世界中無法自拔，無疑是今年暑假最夯台劇。在一個颱風快來臨的前夕，《ETtoday星光雲》專訪原著小說作家阿亞梅（本名蔡芳紜），更來到孵育此小說完成的咖啡廳，一窺珍貴的小說手稿。

▲《我們不能是朋友》作家阿亞梅專訪。（圖／記者黃克翔攝）



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阿亞梅2002年首度在成大貓咪樂園BBS發表第一部長篇小說《十七歲的法文課》，至今已出版13部長篇小說等，現為專職編劇。2018年鏡文學出版《我們不能是朋友》，她坦言，是最難產的一部作品，2014年就開始動筆《朋友》，但一直到2017年8月左右完成。

▲▼《我們不能是朋友》珍貴手稿曝光。（圖／記者黃克翔攝）

不能一口氣完成小說的原因是「上班」，阿亞梅笑說：「我正職是編劇，有時候精力都投入在上面，所以《朋友》進度緩慢，不過3分之2內容出來時，我就退掉後面的劇本案子，一方面是作家羞恥心，一方面是在我腦海中有一個舞台，這4個人（主角）3年來一直在我腦海裡面演戲，很像有機體一樣，他們不會等妳，一直在變化，我就很焦慮要趕快寫完，不然會一直干擾我，覺得很頭痛不舒服。」

▲阿亞梅時常在此咖啡廳寫作。（圖／記者黃克翔攝）

阿亞梅寫作時習慣用手寫，之後再打字入電腦，「我在高中午休時會寫，或是下課的空檔，當時不能隨身攜帶電腦，就在筆記本上寫草稿，有時靈感一來，很怕自己會忘記，這是10多年下來累積習慣。」她寫作《朋友》時，最常去離家不遠的一間咖啡廳，坐在她最喜歡、採光最好的位置開工，細看她筆記本上密密麻麻的字體，還可以看見塗塗改改的努力痕跡，扣人心弦的故事情節在此誕生。

▲《我們不能是朋友》熱播。（圖／八大提供）

小說以周惟惟第一人稱書寫，阿亞梅也揭秘，原先結局想了3個版本，第一版本是周惟惟百日內要登記結婚黎皓一，最後一刻拒絕了；第二版本則是周惟惟分手黎皓一，褚克桓和高子媛在一起；第三版本則被她形容「玉石俱焚」，所有一切都回到原點，周惟惟和黎皓一還是一對，褚克桓依舊在10年女友高子媛身旁。

▲阿亞梅揭秘小說原設想3個版本。（圖／記者黃克翔攝）

阿亞梅坦言，到底要讓周惟惟情歸何處，結局讓她十分苦惱，自己當初也想了滿多天，「小說中的結局，我是選擇了『留給人一個希望』結局，但考量現實層面，通常會是其他2個結局。」改編電視劇大熱，還剩2集收官，不少劇迷也猜測到底「電視版大結局」是如何。

