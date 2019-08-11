郭碧婷爸：我女兒從沒談過戀愛！　下秒吐「爸爸心聲」向佐尷尬了

記者傅家妤／綜合報導

女星郭碧婷近來與未婚夫向佐一起登上陸綜《我家小兩口》，在最新一期的節目中，向佐與準岳父單獨相處、聊天，沒想到在談及郭碧婷的感情史時，郭爸爸堅稱女兒過去從未談過戀愛，還說是向佐出現才把女兒「騙走」，讓人笑翻。

▲向佐與準岳父獨處，一度非常尷尬。（圖／翻攝自秒拍／《我家小兩口》）

請繼續往下閱讀...

郭碧婷因參加《最美好的時光》，與向佐擦出愛火，兩人交往3個月就決定共度下半生，感情進展神速。而近來向佐在錄製節目期間，與準岳父單獨相處，兩人一開始都非常安靜，向佐為了緩解尷尬隨即主動找話題，沒想到卻挖了個大洞讓自己跳。

▲郭爸爸堅稱女兒沒談過戀愛。（圖／翻攝自秒拍／《我家小兩口》）

向佐與郭爸爸聊起郭碧婷過往的情史，沒想到郭爸爸卻堅稱女而過去從沒交過男友，而向佐是女兒第一個帶回家見他的男友，「其實她從來沒談過戀愛，她突然間就被妳騙走了！」向佐面露尷尬，急忙解釋自己並沒有欺騙郭碧婷，還說對方曾向自己提及有過感情史，但郭爸爸依舊堅稱沒有，還說女兒過去只是單戀，「是幼稚的愛。」不願意接受心目中清純的女兒有過戀情，語氣中流露出滿滿父親對女兒的寵溺之愛。

▲向佐被郭爸爸一席話嚇到。（圖／翻攝自秒拍／《我家小兩口》）

雖然不肯接受女兒有過戀情，不過對於向佐的感情史，郭爸爸卻瞭如指掌，「網路有很多你的緋聞，你不用告訴我（沒談過戀愛），很多地方查得到。」超耿直回應逗樂眾人。網友看了該段影片後，也紛紛笑言：「這是護女狂魔無誤」、「郭爸爸真的太可愛了」、「女兒永遠是爸爸的前世情人，其他的男人都是浮雲」。

►觀看向佐與準岳父獨處片段請點這裡