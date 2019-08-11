ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

郭碧婷爸：我女兒從沒談過戀愛！　下秒吐「爸爸心聲」向佐尷尬了

記者傅家妤／綜合報導

女星郭碧婷近來與未婚夫向佐一起登上陸綜《我家小兩口》，在最新一期的節目中，向佐與準岳父單獨相處、聊天，沒想到在談及郭碧婷的感情史時，郭爸爸堅稱女兒過去從未談過戀愛，還說是向佐出現才把女兒「騙走」，讓人笑翻。

▲▼向佐。（圖／翻攝自微博／向佐、秒拍／《我家小兩口》）

▲向佐與準岳父獨處，一度非常尷尬。（圖／翻攝自秒拍／《我家小兩口》）

請繼續往下閱讀...

郭碧婷因參加《最美好的時光》，與向佐擦出愛火，兩人交往3個月就決定共度下半生，感情進展神速。而近來向佐在錄製節目期間，與準岳父單獨相處，兩人一開始都非常安靜，向佐為了緩解尷尬隨即主動找話題，沒想到卻挖了個大洞讓自己跳。

▲▼向佐。（圖／翻攝自微博／向佐、秒拍／《我家小兩口》）

▲▼向佐。（圖／翻攝自微博／向佐、秒拍／《我家小兩口》）

▲郭爸爸堅稱女兒沒談過戀愛。（圖／翻攝自秒拍／《我家小兩口》）

向佐與郭爸爸聊起郭碧婷過往的情史，沒想到郭爸爸卻堅稱女而過去從沒交過男友，而向佐是女兒第一個帶回家見他的男友，「其實她從來沒談過戀愛，她突然間就被妳騙走了！」向佐面露尷尬，急忙解釋自己並沒有欺騙郭碧婷，還說對方曾向自己提及有過感情史，但郭爸爸依舊堅稱沒有，還說女兒過去只是單戀，「是幼稚的愛。」不願意接受心目中清純的女兒有過戀情，語氣中流露出滿滿父親對女兒的寵溺之愛。

▲▼向佐。（圖／翻攝自微博／向佐、秒拍／《我家小兩口》）

▲向佐被郭爸爸一席話嚇到。（圖／翻攝自秒拍／《我家小兩口》）

雖然不肯接受女兒有過戀情，不過對於向佐的感情史，郭爸爸卻瞭如指掌，「網路有很多你的緋聞，你不用告訴我（沒談過戀愛），很多地方查得到。」超耿直回應逗樂眾人。網友看了該段影片後，也紛紛笑言：「這是護女狂魔無誤」、「郭爸爸真的太可愛了」、「女兒永遠是爸爸的前世情人，其他的男人都是浮雲」。

►觀看向佐與準岳父獨處片段請點這裡

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

推薦閱讀

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」！　店員視角超邪惡…網友全瘋了

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」！　店員視角超邪惡…網友全瘋了

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！　f(x) Luna狂減12kg「大腿直接消一半」

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！　f(x) Luna狂減12kg「大腿直接消一半」

妻全裸車震！　傻夫「道歉小王」：我沒顧好太太…吞綠帽原因哭了

妻全裸車震！　傻夫「道歉小王」：我沒顧好太太…吞綠帽原因哭了

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

馮紹峰被爆婚後約砲「小三放閃截圖瘋傳」！　工作室火速出面

馮紹峰被爆婚後約砲「小三放閃截圖瘋傳」！　工作室火速出面

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

曾治豪「酗酒到天亮」去錄影　完全狀況外⋯吳宗憲看傻

曾治豪「酗酒到天亮」去錄影　完全狀況外⋯吳宗憲看傻

E罩杯女星「真實無P身材現形」！　路人鏡頭一拍…下半身畫面成亮點

E罩杯女星「真實無P身材現形」！　路人鏡頭一拍…下半身畫面成亮點

19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

娜美妹颱風天開頭燈！　「包緊處理」穿這樣長輩全看光…HD透視照太兇

娜美妹颱風天開頭燈！　「包緊處理」穿這樣長輩全看光…HD透視照太兇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」！　店員視角超邪惡…網友全瘋了

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！　f(x) Luna狂減12kg「大腿直接消一半」

妻全裸車震！　傻夫「道歉小王」：我沒顧好太太…吞綠帽原因哭了

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

馮紹峰被爆婚後約砲「小三放閃截圖瘋傳」！　工作室火速出面

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

曾治豪「酗酒到天亮」去錄影　完全狀況外⋯吳宗憲看傻

E罩杯女星「真實無P身材現形」！　路人鏡頭一拍…下半身畫面成亮點

19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

向佐, 郭碧婷

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周迅新造型曝光！　安全帽蘑菇頭+立可白眼線…網意外讚：好適合
  2. 張杰雙胞胎女兒首秀！　演唱會突出現「跟爸合唱」觀眾嗨翻
  3. 2歲勁寶近照曝光！超皮模仿Ella「綜藝感一模一樣」　網驚嘆：長大好快
  4. 芭蕾舞者變皇室選妃後宮！《絕世名伶》末代沙皇的禁忌戀情
  5. 過氣偶像當DJ還得兼奶爸！原來是《玩命關頭》大反派的他
  6. 51歲謝祖武登象山「一分鐘爬4層樓」不輸年輕人　阿龐狂喘氣被說問題大了
  7. 決定遭反對…黃曉明一句「我說了算」拍板！　全場尷尬
  8. 「永遠的玉女掌門人」周慧敏來了！　林隆璇《流言》勾回憶
  9. 史上最甜離婚夫妻！　小辣椒葛妮絲和前夫「各攜現任」double date…舊愛面前大放閃
  10. 飛美救子他一肩扛　狄鶯機上睡醒竟...看到孫鵬在哭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366