周迅新造型曝光！　安全帽蘑菇頭+立可白眼線…網意外讚：好適合

記者阮巧雯／綜合報導

大陸影后周迅五官精緻，擁有水汪汪大眼和巴掌小臉，而空靈長相加上細緻皮膚，根本看不出來已經44歲了。她近日替時尚雜誌拍攝封面照，其中幾張頭頂厚重「蘑菇頭」，但擁有一張時尚高級臉，輕鬆駕馭高難度髮型，不少網友看了紛紛留言：「氣場強大，果然什麼造型都適合！」

▲周迅擁有精緻五官和空靈氣質。（圖／翻攝自微博／周迅）

照片中，周迅身穿紅色上衣，看起來臉上沒有過多妝感，只有眼窩上兩條像立可白的白色眼線，和霸氣大紅唇，巴掌小臉完美呈現簡單高級妝容。她更頂著一頭像黑色安全帽的蘑菇頭，厚重齊瀏海一路從頭頂遮到眼睛，只露出鼻子和嘴巴，超時尚髮型放在她身上似乎一點違和感都沒有。

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▲周迅擁有時尚高級臉，成功駕馭任何造型。（圖／翻攝自微博／時尚cosmo）

▲▼周迅替時尚雜誌拍攝封面，頭頂蘑菇頭意外受網友好評。（圖／翻攝自微博／時尚cosmo）

但不是每位明星嘗試時尚造型都大受好評，像是先前 Angelababy（楊穎）同樣為時尚雜誌拍攝封面，尺度突破挑戰耳上極短髮，更搭配凌亂瀏海，眼妝也只上了單色，一整片都用淡淡檸檬綠。但網友看了卻紛紛吐槽說道：「瀏海像狗啃」、「真的不好看，眼影更不搭」。但也有人認為：「太美了」、「人美就是要多嘗試造型」。

▲▼Angelababy短髮造型讓不少網友看得一頭霧水。（圖／翻攝自微博）