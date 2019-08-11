張杰雙胞胎女兒首秀！　演唱會突出現「跟爸合唱」觀眾嗨翻

記者傅家妤／綜合報導

大陸歌手張杰與主持人謝娜結婚8年，育有一對雙胞胎女兒跳跳、俏俏，他3月開始展開一連串巡迴演唱會，10日晚間在北京站，他特別給粉絲送上了一個驚喜，首度公開了兩個女兒的奶音，父女三人還一起演唱了《這就是愛》，讓現場觀眾激動不已。

▲張杰一直非常保護女兒，過去從未讓兩人相關的一切曝光。（圖／翻攝自微博／張杰）

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網路上日前流傳張杰、謝娜離婚消息，聲稱張杰出軌張碧晨被謝娜抓包，導致夫妻倆鬧到離婚，隨後張杰本人在演唱會彩排前受訪，直接以行動打臉傳聞，透露自己最近為老婆做了一些歌曲，專門給小孩洗澡、郊遊的時候聽，還說演唱會當天，會把兩個女兒的媽媽帶到現場，間接打破了婚變傳聞，還藉機小秀恩愛。

▲張杰日前曾預告會讓女兒的萌音出現在演唱會上。（圖／翻攝自微博／張杰）

在10日晚上，張杰真的說到做到，不僅把老婆謝娜帶到了演唱會現場，在演唱經典歌曲《這，就是愛》前，現場突然播放了一段與兩個女兒的對話，他在影片中詢問女兒俏俏「爸爸的眼睛裡面是什麼呀？」女兒隨即用超萌的奶音回應「有星星！」隨後跳跳、俏俏還分別接唱《這，就是愛》，一個聲音較為溫柔，另一個則略顯不耐煩，不過兩人的奶音首秀也萌翻了一大票觀眾，非常可愛。

該段影片也在網路上引起瘋傳，不少網友聽了也紛紛大讚，「跳跳、俏俏好可愛啊」、「小寶貝聲音好好聽啊」、「聽她們唱歌就可以知道，兩寶貝一個像張杰那麼溫柔，一個像娜姐這麼活潑，好可愛啊！」

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