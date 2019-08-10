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2歲勁寶近照曝光！超皮模仿Ella「綜藝感一模一樣」　網驚嘆：長大好快

記者李湘文／綜合報導

藝人Ella（陳嘉樺）2017年生下兒子「勁寶」，在本身好動的性格影響下，也把孩子帶得活潑又愛模仿。她近日就透露，2歲的勁寶看到媽媽廣告照片，竟馬上跟著擺出一樣動作，還調皮地要給爸爸拍照，令當媽的她忍不住吐槽：「暈！」

▲勁寶模仿Ella。（圖／翻攝自臉書／陳嘉樺 Ella）

▲Ella和老公賴斯翔育有2歲兒子勁寶。（圖／翻攝自臉書／陳嘉樺 Ella）

Ella PO出的照片中，勁寶模仿媽媽廣告裡的動作，把2隻小手交疊放在脖子上，咧嘴對鏡頭露出靦腆笑容。Ella爆料兒子拍出這張照片背後的故事：「勁寶看到我的廣告照片，馬上擺給他爸拍。而且一直要看！暈！現在是勁寶看我的照片看100遍的年代了！」

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▲勁寶模仿Ella。（圖／翻攝自臉書／陳嘉樺 Ella）

▲勁寶俏皮模仿Ella。（圖／翻攝自臉書／陳嘉樺 Ella）

Ella老公賴斯翔也跟著透露，最近勁寶非常喜歡模仿媽媽，甚至還會對著爸爸喊「老公」，各種各樣調皮的行為讓爸媽都笑翻，「如果我不回他，他的Key就愈升愈高……老公老公老公，直到我們忍不住笑出來！這傢伙！」2歲勁寶的模仿魂連爸媽都招架不住。

▲勁寶模仿Ella。（圖／翻攝自臉書／陳嘉樺 Ella）

▲Ella和賴斯翔都爆兒子的料，透露勁寶最近很喜歡模仿媽媽。（圖／翻攝自臉書／陳嘉樺 Ella）

看到Ella和賴斯翔的爆料，不少粉絲都忍不住笑出來，調侃「勁寶和麻麻一樣好有綜藝感」、「勁寶的性格果然是像麻麻」。也有人看到照片，驚訝2歲的勁寶已經長這麼大，「小弟弟變小哥哥了」、「突然之間，覺得勁寶大了許多」、「長好高了」、「小孩子的精氣神都出來了」。

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

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Ella, 陳嘉樺, 勁寶

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