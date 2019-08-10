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芭蕾舞者變皇室選妃後宮！《絕世名伶》末代沙皇的禁忌戀情

圖文／鏡週刊

《絕世名伶》描述俄羅斯末代沙皇尼古拉二世在登基前與芭蕾舞伶克謝辛斯卡的戀情，卻不純然浪漫。因為導演並不避諱當時貴族和舞者之間，確實存在著某種潛規則。開場不久，王公假藉拍照物色對象，再以飯局追求，就是一例；當女主角質問舞團長官這和妓院有何不同時，那句「妓院沒有政府補助」的玩笑回答，嗆辣點出了政治和藝術的情色連結。

　

因此男女主角初次獨處時，尼古拉二世不忘提醒：「希望你知道我們的關係僅止於此，不要抱過多期待，但我可以保證你在舞台上成功。」只不過克謝辛斯卡更有自信：「但接下來劇情會這樣發展，你會忘不了我，你會天人交戰，在你有生之年，不可能像愛我一樣愛另一個人。」

當然，即使目的這麼清楚，他們還是愛上了彼此。一度拚了命尋找女主角有任何貴族血緣的可能，接著反過來鼓吹男主角放棄王位，只是談何容易。圍繞身邊的，有準備好當皇后的德國公主、具備惡婆婆潛力的皇太后、竭力拆散兩人的大臣、還有暴力痴漢和儒雅公子也想一親芳澤，這些足以組成大型宮鬥劇的陣容，加上火攻、水牢伺候，火車大出軌和少不了的芭蕾舞劇，壓縮在兩小時內，雖然目不暇給，卻也出現劇情硬傷。例如尼古拉二世眼見愛人落水，不撈不查就相信香消玉殞，立娶他人；女主角直闖皇室婚禮，也如入無人之境。雖是為最後高潮所做的鋪墊，卻也減弱了合理性。

請繼續往下閱讀...

該片在俄羅斯上映時引發爭議，因為尼古拉二世在2000年被俄羅斯東正教平反封聖，殉道者的情慾被加油添醋搬上大銀幕，保守派視為褻瀆。但就電影來講，尺度其實還好。技術部門可觀，尤其是美術、服裝、攝影，但敘事方面還是可惜了。

80分
  • 導演：亞力克西烏契傑利
  • 演員：蜜卡莉娜奧珊斯卡、拉斯艾丁格、丹尼拉科茲洛夫思基
  • 片長：109分鐘
  • 級別：輔12級
  • 上映日期：8月9日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜　
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧　
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛
　


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