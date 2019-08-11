分手10年女友陰魂不散！高子媛狂情緒勒索「我是為你好」金句惹火網友

記者林奕如／台北報導

《我們不能是朋友》熱播，高子媛（夏若妍 飾）和褚克桓（劉以豪 飾）交往10年，她不用工作給男友養，逛街購物刷卡無上限，一直以為男友會娶她，但兩人感情已經出現狀況，不認男友提出的分手，一直陰魂不散出現在他身旁，不放棄正宮位置，更跳出來大戰她認定的「小三」周惟惟（郭雪芙 飾）。

▲▼高子媛大街上狠甩周惟惟2巴掌。（圖／翻攝愛奇藝）



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高子媛劇中為了褚克桓而活，在交往期間所做的一切事情，都是以男友為出發點，和男友上司夫人應酬，是為你好；先斬後奏賣房子，也是為你好；幫男友辦慶祝酒會，也是為你好，她最常掛在嘴邊就是「我是為你好」，許多網友直呼：「真的讓人壓力大。是我也會想跑耶。」

▲▼高子媛情緒勒索金句連發。（圖／翻攝愛奇藝）

褚克桓這10年離不開高子媛的原因之一，就是因為答應她去世媽媽的承諾，高子媛也不時掛在嘴巴，「你答應過我媽的事，你已經做到了、可是，你答應過我媽，要照顧我一輩子的。」這句話一說出口，讓褚克桓的壓力更大了，不少網友也說，怪不得褚克桓放不開，這關係也太難斷開了。

▲▼褚克桓向高子媛表示：「妳的愛我真的承擔不起。」（圖／翻攝愛奇藝）

最新一集，褚克桓雖然和高子媛分手，但她依舊不放棄，甚至變成他的上司，公事上還是有接觸，她得知周惟惟在辦公室承認「跟褚克桓睡過了」，並且周惟惟未婚夫把褚克桓打傷，她氣炸在大街上狠甩周惟惟2巴掌：「就妳最無辜。」歇斯底里的情緒，讓戲迷也看傻。

高子媛大發脾氣之後，又跑去找褚克桓，希望重新開始，甚至提出可以忍受他跟別的女人在一起，就是周惟惟不行，她泛淚表示：「你是怎麼放下這10年的感情，你怎麼可以這麼無情。」無奈感情回不去了，褚克桓怒吼：「妳把這個愛交給別人好不好，妳的愛我真的承擔不起。」

