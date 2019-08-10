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過氣偶像當DJ還得兼奶爸！原來是《玩命關頭》大反派的他

圖文／鏡週刊

話說七夕情人節過完緊接著就是父親節，就是告訴我們，一個不小心就會當上老爸，所以這時候來看一齣關於「爸爸」的《DJ奶爸》，是挺應景的！

 
推薦給：
  • 喜歡看《小鬼當家》這類小孩人小鬼大，一直整人的情境喜劇
  • 對於DJ這行業生態感到好奇的的觀眾。

因為《DJ奶爸》男主角伊卓瑞斯艾巴，也是本劇的監製，就是在《玩命關頭：特別行動》痛打巨石強森、傑森史塔森的反派人物（而且看樣子他一定會在後續的《玩命關頭》系列又出現）。他是很棒的英國演員，看過《環太平洋》的人都知道他最後決戰的演說真的太棒了！不過伊卓瑞斯艾巴一開始是當DJ打碟，意外被發掘，才進入演藝圈拍戲。而且他現在還是偶爾會跑去客串打碟，《玩命關頭：特別行動》原聲帶就有收錄他的作品。

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看到伊卓瑞斯艾巴（左）這樣正式光鮮亮麗的打扮，你就不難知道，為何近期影壇都高喊他是下一任007的最棒人選，難怪是《People》雜誌去年選出「最性感的男人」。（Netflix提供）

所以《DJ奶爸》有一點他個人的色彩在裡頭，故事描述一個過氣的青少年偶像查理，只有紅過一首歌，之後只能轉行到處打碟、但是越混越差，只能在一些懷舊舞會上放歌。神奇的是，他的童年好友，也是當今好萊塢大受歡迎的明星大衛，決定帶老婆跟小孩搬回英國。查理覺得這是個機會，因為大衛的老婆莎拉是美國當紅的DJ，假使能透過這層關係搭上線，說不定就有機會找到事業第二春！

只可惜查理的計畫差點成功，大衛非常喜歡他沒錯，但更讓人意想不到的是，大衛夫妻檔需要查理當他們小孩嘉柏麗的保母！因為調皮搗蛋想要爭取爸媽注意力的嘉柏麗，只有大衛可以溝通、乖乖讓她不出包。想當DJ卻變成奶爸的查理，也只好將錯就錯，繼續混下去，想說戲棚下待久了，早晚就是你的！結果當然不會是這樣順利！

查理陰錯陽差成為嘉柏麗的保母，但問題是嘉柏麗還是不停闖禍。（Netflix提供）

觀眾對於《DJ奶爸》的期待，跟真正的劇情發展，其實不完全一致。大家以為這是小孩整大人的喜劇，但最後幾集卻跳回查理身上，回到競爭激烈的DJ產業，還把故事發展帶到西班牙的伊比薩小島（那邊也是度假勝地、派對甚多，成為所有DJ想要功成名就的殘酷舞台）。原來之前的劇情都是在鋪哏，要等到最後一集才知道故事重心在哪。對，跟「奶爸」其實沒有關係。

另外一個觀眾會比較難消化的地方，在於小孩嘉柏麗，變成一個不斷惹事生非，想要換取爸媽關心的小屁孩。在亞洲如果小孩這樣難搞，大家一定就是一巴掌打下去，不可能像戲那樣一直退讓忍耐下去。所幸劇情後半部重心也不在嘉柏麗身上，她的神通廣大後來還變得劇情推進的一些關鍵。

查理（左）希望透過好友大衛老婆，美國當紅的DJ莎拉（右），讓自己的事業可以振作。扮演莎拉的，就是當年《女狼俱樂部》女主角潘波裴拉柏。（Netflix提供）

但《DJ奶爸》的賣點還是在伊卓瑞斯艾巴身上，他嘗試喜劇表演領域，讓大家認識DJ打碟的產業生態，的確有別於他演出一些硬漢的動作片。反而附加的親情劇情支線、子女關係、星二代的教養問題等，其實可以編排的更好。不過這每集半小時的情節，的確是有各種喜劇的成分在其中，而且觀眾光看嘉柏麗人小鬼大不斷搞砸爸媽的演藝事業，真的就夠奇葩了。


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