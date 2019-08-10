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決定遭反對…黃曉明一句「我說了算」拍板！　全場尷尬

記者傅家妤／綜合報導

大陸演員黃曉明近來擔任綜藝節目《中餐廳3》的店長，帶著楊紫、王俊凱、秦海璐等人在義大利經營餐廳，而在最新一期播出的節目中，黃曉明與眾人在商量改善餐廳缺點的對策，意見遭到眾人一致反對，沒想到下秒他直接丟出一句：「聽我的，一個人說的算，這件事不需要討論。」

▲▼黃曉明。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）

▲黃曉明在《中餐廳3》擔任店長，霸道態度遭砲轟。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）

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在最新一期節目中，為了讓大家可以更輕鬆，眾人決定在午餐時間改賣套餐，沒想到在訂製餐單時，店長黃曉明與廚師林述巍意見出現了分歧，在單人套餐以及多人套餐上爭論了許久，最後大廚提出放棄套餐的形式，而在座的所有人也同意了，不過店長黃曉明卻依舊堅持己見，現場氣氛一度非常尷尬。

▲▼黃曉明。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）

▲大廚與黃曉明的意見不合。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）

後來，黃曉明直接拍板：「聽我的，一個人說的算，這個事情不需要討論，如果大家都說了算的話，我們沒法弄了，聽我的！」大廚也只好妥協，表示自己會修改菜單。

▲▼黃曉明。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）

▲王俊凱也贊成了大廚的說法。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）

節目播出後，不少網友對黃曉明的態度都非常反感，紛紛砲轟：「感覺他故意擺店長架子，不聽店員意見」、「黃曉明真的有點太固執了」、「所有人都看到問題所在了，只有黃曉明不知道，還不聽別人的意見，真的很固執」，但也有不少人跳出幫忙緩頰，「可能是節目剪輯的問題，黃曉明一直都不是那麼強勢的人啊，而且討論問題，最後總要有一個能拍板的人嘛，店長也只能這樣」、「各司其職，大家都有自己的想法，總要有個人做決定啊」，兩極意見在網路上掀起熱議。

▲▼黃曉明。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）

▲大廚最終妥協。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）

►觀看黃曉明與大廚爭論片段請點這裡

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