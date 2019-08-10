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飛美救子他一肩扛　狄鶯機上睡醒竟...看到孫鵬在哭

記者蕭雅玲／台北報導

狄鶯日前上三立新聞《台灣亮起來》接受專訪，節目中談到獨子孫安佐去年因恐攻在美被捕，這件事情讓她與孫鵬患難見真情，在她眼裡孫鵬是家的靠山，而她則是為母則強。她透露在飛美的飛機上與老公兩人都哭了，哭完她睡著了，等醒來時發現孫鵬偷偷在哭，不敢在狄鶯面前哭就是怕她難受。

▲▼狄鶯。（圖／三立提供）

▲狄鶯接受專訪大誇老公孫鵬是家的靠山。（圖／三立提供）

狄鶯深信兒子是暖男，只是急著探索這個世界，才會在美國留學期間一句玩笑話，引發軒然大波，從小狄鶯曾經跟兒子講一句話「兒子，你要學習媽媽長處、好處，避掉媽媽的壞脾氣。」學歷不高的狄鶯為了兒子也一直在學習，孫安佐四年級的時候有次她跟兒子說：「這個字寫錯！」孫安佐就回說：「媽媽，妳才國小三年級肄業，妳怎麼知道我寫錯！」

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被兒子這樣一問，她用智慧回兒子說：「為了你，我學習多少東西，沒有錯，媽媽沒機會把書念好，可是我可以靠我自己，在社會上學到很多東西，而且我很願意問，我不會怕人家知道狄鶯才肄業三年級，不懂就是不懂，不懂就是問。」

▲孫鵬復工《國光幫幫忙》，接受媒體採訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫鵬為赴美救子停工一年。（圖／記者林敬旻攝）

狄鶯與孫鵬從結婚到離婚都很戲劇化，兩人密婚後六年離婚，分開後兩年再度結合，鬧得轟轟烈烈，記得離婚後第一次同台是上《國光幫幫忙》，當天錄影結束要寫勞報單，孫鵬記得狄鶯不好意思在眾目睽睽之下簽名，因此順手幫忙代寫，也因為這個舉動，促成後來的復合，原來狄鶯跟孫鵬分開兩年多，兒子身分證字號，跟老公的身分證號碼、電話狄鶯根本不記得，但沒想到離婚兩年，孫鵬竟還記得她的電話與身分證號碼，狄鶯感動在心，因為這個小舉動，讓她感覺孫鵬沒有忘記她。

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狄鶯, 孫鵬, 孫安佐

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