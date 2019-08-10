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張立昂登上小巨蛋了！　世紀同台「老闆娘」周慧敏合唱

記者關韶文／台北報導

「永遠的玉女掌門人」周慧敏10日在台北小巨蛋開唱，一連演唱多首國語歌曲，並提到自己喜歡唱歌也喜歡演戲，「幾年前，我同時遇到很喜歡的角色和很喜歡的歌，大家有去看《等一個人咖啡》嗎？我演一個性情古怪的咖啡店老闆娘，背後有一個淒美的愛情故事，帶來老闆娘的歌《咖啡在等一個人》。」演唱完，等一個人咖啡「老闆」張立昂穿著合身亮藍色帥氣登場。

▲▼張立昂出席周慧敏 出道30年演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼張立昂擔任周慧敏小巨蛋嘉賓。（圖／記者張一中攝）

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▲▼張立昂出席周慧敏 出道30年演唱會。（圖／記者張一中攝）

張立昂一上台就說：「我最愛的老闆娘，我們終於能夠在一起啦！」並嘴甜示愛「 I love you老闆娘」，周慧敏同步回應「 I love you老闆」，氣氛超甜蜜，兩人合體，彷彿《等一個人咖啡》重現，周慧敏表示：「謝謝九把刀的邀請，也特別謝謝台前幕後工作人員對我的照顧，我在拍攝的９天都很自在，已經5年啦，很想念你們！」

▲▼張立昂出席周慧敏 出道30年演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼張立昂、周慧敏開心對唱。（圖／記者張一中攝）

▲▼張立昂出席周慧敏 出道30年演唱會。（圖／記者張一中攝）

周慧敏和張立昂特別選唱經典英文情歌《Sometimes When We Touch》，兩人演唱深情對望，電影中無緣的兩人在小巨蛋再續前緣，讓全場陷入粉紅泡泡中，張立昂也直說：「看著女神唱歌，有談戀愛的感覺。」兩人在彩排時一見面就送上大擁抱，足見好交情，他說：「收到『老闆娘』親自傳訊息邀請，真的又驚又喜，謝謝她一直在關心我，知道我去年真的當歌手了，所以我告訴自己一定要好好表演，不能讓『老闆娘』沒面子！」

張立昂和周慧敏再相遇，直說「老闆娘」一點都沒變，還是這麼親切。周慧敏也大讚初跟張立昂對戲就發現他很有潛質，聲音很特別，知道他一直很喜歡音樂，希望有機會再合作，這次就一起登上了小巨蛋！　

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