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馮紹峰被爆婚後約砲「小三放閃截圖瘋傳」！　工作室火速出面

記者李湘文／綜合報導

藝人馮紹峰跟老婆趙麗穎結婚近1年，今年3月升格當爸爸，現在同時有漂亮妻子和可愛兒子在身邊，令不少人稱羨。然而，他近日突然捲入出軌風波，被爆婚後趁著拍戲空檔，私下跟別的女性約砲，消息一曝光震驚不少人，但也氣得馮紹峰工作室馬上出面澄清。

▲趙麗穎逛嬰兒用品店。（圖／翻攝自微博）

▲馮紹峰、趙麗穎結婚近1年，卻突然捲入婚後出軌風波。（圖／翻攝自微博／趙麗穎）

陸網近日瘋傳一段對話紀錄，一位女性向朋友轉述：「他跟我說，他是個特別喜歡自由的人，他說他結了婚之後就很難受，覺得不自由了。」還抱怨「我只要一想到他可能在北京也會和其他女生約，我就煩躁」，疑似洩露自己跟已婚男性約砲。

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▲馮紹峰被爆婚後約砲，工作室回應。（圖／翻攝自豆瓣）

▲馮紹峰被爆婚後約砲，工作室回應。（圖／翻攝自豆瓣）

▲馮紹峰被爆婚後約砲，工作室回應。（圖／翻攝自豆瓣）

▲馮紹峰被爆婚後約砲，工作室回應。（圖／翻攝自豆瓣）

▲網路上流出對話紀錄，馮紹峰被質疑就是約砲的男性。（圖／翻攝自豆瓣）

網路上流出的對話紀錄中，雖然從頭到尾沒有點出姓名，但2人對話中提到「fsf送了我一個好貴重的禮物，我要回送什麼」、「是趙麗音到成都來了嗎」，令外界聯想到馮紹峰和趙麗穎。PO出截圖的女子事後雖然刪除，但又特地發新文澄清「fsf是發順豐的意思」，反而更引起網友疑心，在網路上掀起討論。

▲馮紹峰被爆婚後約砲，工作室回應。（圖／翻攝自豆瓣）

▲爆出對話的網友事後撇清。（圖／翻攝自豆瓣）

▲馮紹峰被爆婚後約砲，工作室回應。（圖／翻攝自豆瓣）

▲網友議論。（圖／翻攝自豆瓣）

對此，馮紹峰工作室「iFengstudio」在10日晚間發出聲明，直指網路上的截圖是有人惡意捏造，造成馮紹峰的名譽受到侵犯。工作室澄清：「成都女子與友人微信聊天截圖是經P圖處理，截圖所示內容亦是虛假信息，馮紹峰先生從未與其他女士發生不正當關係。」公司目前已委託律師處理，將堅決維護馮紹峰的權益。

▲馮紹峰被爆婚後約砲，工作室回應。（圖／翻攝自微博／iFengstudio）

▲馮紹峰工作室發出聲明。（圖／翻攝自微博／iFengstudio）

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