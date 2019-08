史上最甜離婚夫妻！　小辣椒葛妮絲和前夫「各攜現任」double date…舊愛面前大放閃

記者阮巧雯/綜合報導

「小辣椒」葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)與酷玩樂團(Coldplay)主唱克里斯馬汀(Chris Martin)在2003年結婚,是好萊塢人人稱羨的神仙眷侶,也育有1子1女,卻在2014年宣布離婚,震驚外界,但離婚後關係依舊保持友好。兩人近日帶著彼此現任對象一起出遊,非一般離婚夫妻感情,讓不少人讚嘆:「離婚界的楷模。」

▲葛妮絲派特洛和克里斯馬汀離婚後感情仍然很好。(圖/翻攝自IG/gwynethpaltrow、chrismartinfeed)

▲葛妮絲派特洛和現任老公布萊德佛查克(Brad Falchuk)。(圖/翻攝自IG/Brad Falchuk)

葛妮絲這週在紐約Hamptons被拍到帶著現任製作人老公布萊德佛查克(Brad Falchuk),和前夫克里斯以及他目前穩交女友「格雷女」達珂塔強生(Dakota Johnson),在海灘上甜蜜double date。四人有說有笑,感情非常好,互動也一點都不尷尬,這新歡舊愛「超境界」離婚夫妻相處模式,讓外界都相當敬佩。

▲葛妮絲派特洛(中)和前夫現任女友「格雷女」達珂塔強生(右)感情很好,常常一起聚餐出遊。(圖/翻攝自IG/derekblasberg)

葛妮絲和克里斯有時更會帶上兩人一起生的1子1女,和彼此現任對象,6人一同慶祝重大節日。外媒《E!News》也曾報導,有消息來源透露:「葛妮絲非常喜歡達珂塔,更開心達珂塔和克里斯能成為情侶。」更說道:「葛妮絲不會干涉克里斯任何事情,但無論如何她一定會支持他。」如此大愛的兩人,難怪會被外界形容是「分手關係的黃金標準」,但也有網友表示:「永遠不可能讓這種事發生。」

▲葛妮絲派特洛毫不避諱前夫(左)與現任老公(右)見面,兩人關係甚至非常友好。(圖/翻攝自IG/gwynethpaltrow)

▼這兩對「新歡舊愛」被拍到在海灘甜蜜double date。(貼文取自Tiwtter/@dakota_portugal)

NEW: Dakota with Chris Martin, Gwyneth Paltrow and Brad Falchuk at the beach on August 5, 2019! #DakotaJohnson pic.twitter.com/YiErdBeiTr