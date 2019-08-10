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史上最甜離婚夫妻！　小辣椒葛妮絲和前夫「各攜現任」double date…舊愛面前大放閃

記者阮巧雯／綜合報導

「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）與酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）在2003年結婚，是好萊塢人人稱羨的神仙眷侶，也育有1子1女，卻在2014年宣布離婚，震驚外界，但離婚後關係依舊保持友好。兩人近日帶著彼此現任對象一起出遊，非一般離婚夫妻感情，讓不少人讚嘆：「離婚界的楷模。」

▲▼「小辣椒」葛妮絲派特洛和前夫酷玩樂團主唱克里斯馬丁 。（圖／翻攝自IG／gwynethpaltrow、chrismartinfeed）

▲葛妮絲派特洛和克里斯馬汀離婚後感情仍然很好。（圖／翻攝自IG／gwynethpaltrow、chrismartinfeed）

▲▼小辣椒葛妮絲派特洛和現任老公布萊德佛查克（Brad Falchuk）。（圖／翻攝自IG／Brad Falchuk）

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▲葛妮絲派特洛和現任老公布萊德佛查克（Brad Falchuk）。（圖／翻攝自IG／Brad Falchuk）

葛妮絲這週在紐約Hamptons被拍到帶著現任製作人老公布萊德佛查克（Brad Falchuk），和前夫克里斯以及他目前穩交女友「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson），在海灘上甜蜜double date。四人有說有笑，感情非常好，互動也一點都不尷尬，這新歡舊愛「超境界」離婚夫妻相處模式，讓外界都相當敬佩。

▲▼葛妮絲派特洛和前夫現任女友「格雷女」Dakota Johnson感情很好。（圖／翻攝自IG／derekblasberg）

▲葛妮絲派特洛（中）和前夫現任女友「格雷女」達珂塔強生（右）感情很好，常常一起聚餐出遊。（圖／翻攝自IG／derekblasberg）

葛妮絲和克里斯有時更會帶上兩人一起生的1子1女，和彼此現任對象，6人一同慶祝重大節日。外媒《E!News》也曾報導，有消息來源透露：「葛妮絲非常喜歡達珂塔，更開心達珂塔和克里斯能成為情侶。」更說道：「葛妮絲不會干涉克里斯任何事情，但無論如何她一定會支持他。」如此大愛的兩人，難怪會被外界形容是「分手關係的黃金標準」，但也有網友表示：「永遠不可能讓這種事發生。」

▲▼葛妮絲派特洛不避諱前夫與現任老公見面，兩人關係甚至非常友好。（圖／翻攝自IG／gwynethpaltrow）

▲葛妮絲派特洛毫不避諱前夫（左）與現任老公（右）見面，兩人關係甚至非常友好。（圖／翻攝自IG／gwynethpaltrow）

▼這兩對「新歡舊愛」被拍到在海灘甜蜜double date。（貼文取自Tiwtter／@dakota_portugal）

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小辣椒, 葛妮絲派特洛, 克里斯馬汀, 達珂塔強生, Gwyneth Paltrow, Chris Martin, Dakota Johnson

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