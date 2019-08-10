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任達華工作照曝光！網驚喜「復工超快」：右手沒事了？　DJ好友說出真相

記者李湘文／綜合報導

港星任達華7月在廣東出席活動，未料被一名男子持刀刺傷腹部、右手，目前雖然已經出院，但仍在靜養中。不過，他的好友鄭裕玲在9日突然PO出照片，預告：「我的電台節目今天有任達華！」並同時曝光了幾張照片，只見任達華氣色不錯、右手也沒有包紮，狀態頗好，令網友又驚又喜。

▲任達華工作照曝光。（圖／翻攝自微博／鄭裕玲）

▲任達華工作照曝光。（圖／翻攝自微博／鄭裕玲）

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任達華在7月24日出院，休養1星期後曾接受採訪，透露現在還是行動不便，起居都得靠太太幫忙，距離傷口癒合還需要一段時間，即使是癒合後也得繼續接受物理治療。至於何時會復出，他當時表示不急，「意外受傷後感受到賺錢不是要緊事，最重要的是陪伴家人。」

▲任達華出院了。（圖／CFP）

▲任達華7月出院。（圖／CFP）

不過，任達華才說不急著復出，他的好友鄭裕玲9日就在社群平台PO照，預告「我的電台節目《口水多過浪花》今天有任達華、梁詠琪」，令粉絲驚喜「華哥沒事了」、「傷好了」、「看到華哥沒事就好」。照片裡，任達華搭著鄭裕玲的肩，笑得慈藹，右手也沒有包紮，一度讓網友感慨復原超快。

▲任達華工作照曝光。（圖／翻攝自微博／鄭裕玲）

▲任達華跟梁詠琪一起上鄭裕玲的電台節目。（圖／翻攝自微博／鄭裕玲）

然而，粉絲聽了節目之後，才發現誤會一場，原來任達華在受傷前1天就已經去預錄節目，照片也是那時拍的。鄭裕玲解釋，是因為任達華之前行程忙碌，所以只能找空閒的日子預錄，並非一出院就把人叫來；但她也透露，最近有去看過受傷的老友，「他已經好得七七八八，好勇呀任達華，好冷靜。」

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