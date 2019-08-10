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薔薔露半球遊葡萄牙！　被兜售毒品「買到假貨」氣炸

記者傅家妤／綜合報導

前黑澀會美眉薔薔（林嘉凌）說話風格辛辣、作風大膽，出道後卻頻頻爆出染毒傳聞，她索性轉型成網紅，大聊國外吸毒、玩樂經驗，吸引不少關注。她日前在社群網站上透露，在路上不斷遇到人向她兜售毒品，不料最後卻買到假貨，讓她氣憤不已。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Facebook／薔薔）

▲薔薔到葡萄牙旅遊。（圖／翻攝自Facebook／薔薔）

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薔薔近來到葡萄牙旅遊，10日在臉書上曬出數張美照，畫面中只見她身穿膚色小可愛，胸前深V設計，不僅掉出超兇半球，超深事業線也隨之現形，搭配緊身短裙，中間空出一截襯托出小蠻腰，加上一雙大長腿，性感指數直破表，非常漂亮。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Facebook／薔薔）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Facebook／薔薔）

▲薔薔身材火辣，穿著打扮也相當性感。（圖／翻攝自Facebook／薔薔）

隨後，薔薔在發文中透露，自己這趟旅行並沒有很順利，自己不僅患上種感冒，還錯過班機，而在當地也遇到不少人向她兜售各種毒品，但最讓她氣憤的是，自己竟然買到了假貨，「但我竟然買到假貨！還超貴！真是氣死我！來看看下一站西班牙還可以發生什麼精彩的事。」

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Facebook／薔薔）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Facebook／薔薔）

▲薔薔在葡萄牙當地被兜售毒品。（圖／翻攝自Facebook／薔薔）

不少網友看了以後笑言：「反毒大使抽到假貨」、「竟然敢吭（坑）我們的反毒大使」、「因為你反毒，所以他不能賣你真的毒，請你體諒他們一下」，意外引起不少熱議。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Facebook／薔薔）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Facebook／薔薔）

▲薔薔發文引起不少網友關注。（圖／翻攝自Facebook／薔薔）

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