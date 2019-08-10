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范瑞君聯手女兒洪詩使壞　「情緒勒索」坤達斷小倆口感情

記者林奕如／台北報導

坤達和林思宇（宇宙）這對CP在《月村歡迎你》一路走來遭遇重重關卡，如今終極大魔王即將現身，兩人感情面臨最大考驗。飾演坤達媽媽的范瑞君及妹妹洪詩，因各自的私心以及為達到自己的目的，對坤達情緒勒索，並背地使出小手段來破壞兩人的感情。

▲《月村歡迎你》范瑞君、洪詩「使壞母女」聯手勒索坤達。（圖／三立提供）

▲范瑞君、洪詩劇中是「使壞母女」聯手情緒勒索坤達。（圖／三立提供）

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范瑞君利用與坤達的母子之情，讓坤達受到情緒勒索，要他在親情與愛情之間做出選擇。范瑞君覺得不管是在情侶或親子之間，情緒勒索這件事是很難避免的，譬如她也想要小孩的秀秀與疼愛，因此也會在她的小孩面前裝可憐，要小孩來關心安慰她，諸如此類的情況其實也都是情緒勒索的一種，而當小孩發現有些事情已無法再跟大人溝通或交流時，他們會有很大的反撲，這也可能是親子關係承受不了的大反彈，她時常會提醒自己不要不自覺、無止境的去對小孩情緒勒索。

▲▼ 坤達在劇中保護林思宇 。（圖／三立提供）

▲坤達、宇宙劇中組成CP。（圖／三立提供）

范瑞君在還沒當媽媽之前，覺得自己應該是一個開朗而自由的媽媽，因為自己的母親從小就不太限制她任何的事情，例如上小學時，母親會問她要不要去買零食吃，國中的時候建議她是不是要去Pub看一看，假日時也鼓勵她多出去玩一玩。等到自己當了媽媽之後，她發現自己是一位會幫小孩計劃所有的事情的媽媽，只是萬萬想不到大女兒是一個非常有主見的小孩，大概從一歲開始就對自己要穿什麽衣服、鞋子出門堅持己見。

▲《月村歡迎你》范瑞君、洪詩「使壞母女」聯手勒索坤達。（圖／三立提供）

▲《月村歡迎你》范瑞君、洪詩「使壞母女」聯手勒索坤達。（圖／三立提供）

她表示，後來慢慢從經驗中學習，知道有些事情就是要放手，范瑞君：「用我們的經驗教導她，做父母的都希望可以幫小孩清除前面的小石頭，但有時候不如她踩了一小塊石頭，知道腳會痛，然後從此記得這個經驗而來的重要。雖然我是一個比較中庸保守的媽媽，但無論如何，我的出發點當然是因為很愛他們啦！」

多次演出心機女的洪詩，不怕因為演多了反派被定型，反而認為「壞」有很多種類型可以去挑戰或詮釋，洪詩笑說自己其實還滿享受演反派的，可以壞到讓觀眾恨的牙癢癢，也是一種成就感。私下的她，個性與心機女差很多，讓她有種在過別人人生的感覺，就像她逐漸明白在劇中為何妹妹一定要找回哥哥，因為真正對她好的人就只有阿建這個哥哥，因此是會有點心疼妹妹這個角色。問到之後最想演什麼類型的角色，洪詩表示自己其實一直很想挑戰動作戲，也很希望可以飾演殺手角色。

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坤達, 林思宇, 宇宙, 月村歡迎你, 月村, 范瑞君, 洪詩

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