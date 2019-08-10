朴春《I Am The Best》嗨爆！見台粉應援「出道曲」唱一半哭了

記者吳孟庭／新北報導

南韓前2NE1成員朴春今（10日）晚間在新北市工商展覽中心舉辦首度個人粉絲見面會，她帶來多首個人與團體時都膾炙人口的歌曲，更應粉絲要求清唱5年前歌曲《Gotta Be You》，不過在唱到《YOU & I》時台下粉絲突然舉起手幅，她看見嚇一跳唱到哽咽，工作人員趕緊遞上衛生紙讓她擦淚。

▲▼韓女歌手朴春首度在台舉辦見面會。（圖／記者黃克翔攝）

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朴春一開始便以2NE1招牌歌曲《I Don' t Care》副歌炒熱氣氛，接著這次個人出道曲《Spring》帶著舞群登場，唱到與MAMAMOO輝人合作的《4:44》時，粉絲更亮起手機的手電筒，揮舞著燈光一同欣賞，朴春唱完後坦承很感動，「一邊唱歌一邊想哭，真的差點就唱不出來了 ！」

有粉絲便條紙上要求朴春清唱一段《Gotta Be You》，她先解釋，「這是2NE1的歌。」接著就毫不猶豫清唱了副歌，甚至還跳著當年的舞蹈動作，不過因為是5年前的歌了，她唱到一半有點含糊，笑稱「我忘詞了」，但還是贏得滿堂彩。

▲▼朴春演唱不少自己solo曲以及2NE1的歌曲。（圖／記者黃克翔攝）

坦言來台想到的就是珍珠奶茶，朴春也在現場親手做珍奶，不過本來調2杯，她做一做直呼，「只想選一個粉絲，另外一杯我自己喝！」最後還是大器選了4位粉絲一起，不過原本要結束這一段，她突然被桌上的牛奶布丁給吸引，冷不防就在台上挖了一口，用英文大讚：「Very good」！四次元的天兵個性讓主持人So What差點招架不住。

▲朴春最後被粉絲應援給弄哭。（圖／記者黃克翔攝）

朴春接著換了另一套全白秀服，帶來《I Don't Care》雷鬼版本，這是2NE1出道時期曾經改編過的歌曲，讓粉絲瞬間回憶倒轉至10年前！還有帶來膾炙人口的《Lonely》、個人新歌《SHAMEFUL》，尤其安可曲《I Am The Best》音樂一下，全場粉絲都從座位跳起，一起大合唱嗨翻！

不過唱到個人曲《YOU & I》時，台下粉絲全舉起手幅，她看到後一度哽咽唱不下去，是工作人員見狀上台遞衛生紙，她沒被情緒影響，一邊拭淚一邊毫無走音唱完，吸引現場1600名粉絲大合唱。