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「永遠的玉女掌門人」周慧敏來了！　林隆璇《流言》勾回憶

記者關韶文／台北報導

「永遠的玉女掌門人」周慧敏10日晚間在小巨蛋開唱，舉辦《一萬天荒愛未老》出道30週年演唱會，無奈碰上颱風，有許多買了票的歌迷沒辦法順利飛來，周慧敏仍用盡全力演唱，「25年前，是我人生第一場演唱會在台灣舉行，現在能夠在回來，對我來說非常有意義，真的太圓滿了。」也找來林隆璇合唱《流言》，掀起歌迷回憶。

▲▼林隆璇出席 周慧敏 出道30年演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲林隆璇擔任周慧敏嘉賓。（圖／記者張一中攝）

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周慧敏《一萬天荒愛未老》出道30週年演唱會去年從香港紅館起跑，至今巡迴10場，台北站是第11場的演出。在小巨蛋全場粉絲的觀呼聲中， 高掛舞台上的兩大屏幕緩緩開起，周慧敏現身在高吊於半空中的天空城堡懸掛舞台，她一身充滿仙氣的純白女神裝，配合栩栩如生的羽毛翅膀，宛如天使降臨台北小巨蛋，演唱歌曲粵語代表作《最愛》和《愛你多過愛他》，為演唱會揭開序幕！

此外，舞台上LED大銀幕播放多段周慧敏的經典影片，要告訴大家「玉女掌門人如何練成玉女神功」，從她1985年參加歌唱比賽的可愛青澀模樣，到演出至今令人難忘的港劇《大時代》中的「小猶太」阮梅及粉墨登場唱京戲的畫面，帶著全場走進時光隧道，回到當時愛上周慧敏的那一刻。

周慧敏換上華麗宮廷風造型，在充滿巴洛克奢華宮廷大殿的背景中現身，宛如典雅皇室公主，她優雅唱完《感情的分禮》後表示：「當初討論節目內容時，我的創意總監認為宮廷裝是我的經典造型，也是大家的集體回憶，所以30週年演唱會必需重現，能讓我乖乖聽話當然是非常有份量的人，這位總監今天都在這裡，為你們介紹我的創作總監、我的好朋友古巨基！」

▲▼周慧敏 出道30年演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼周慧敏舉辦出道30年演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼周慧敏 出道30年演唱會。（圖／記者張一中攝）

除了能唱能跳，周慧敏的鋼琴演奏實力也備受肯定，當超過300公分高的巨型天鵝滑出如同湖面的舞台，全場迴盪著悠揚的鋼琴樂聲，畫面如夢似幻，隨著天鵝緩緩轉向，露出藏在翅膀後面的鋼琴，原來是周慧敏正專注演奏《Somewhere in time》，接著自彈自唱創作曲〈時間〉，展露音樂才情。結束後，她步下天鵝舞台，正面示人，才發現她換上前有深V後大露背的高雅性感黑天鵝裝，表示這次請粉絲在臉書告訴她想聽哪些國語歌，粉絲踴躍留言，「看看接下來的組曲，會不會帶你回到青春回憶裡面啦。」

▲▼周慧敏 出道30年演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼周慧敏舞台相當華麗。（圖／記者張一中攝）

▲▼周慧敏 出道30年演唱會。（圖／記者張一中攝）

在陣陣的安可聲中，周慧敏換上火紅閃亮俏麗美少女戰士裝，再度秀出好身材和美腿，勁歌熱舞連唱4首快歌，動感魅力感染全場都嗨起來，緊接著，她換上了紅色深Ｖ性感禮服再登場，表示在1992年有一首很重要的歌，把她帶來台灣，「今天，必須要請到一位非常重要的人物與我一起再表演這首歌，才能圓滿這個30週年的舞台。各位，我的好朋友林隆璇！」兩人對唱《流言》。

林隆璇談到過去回憶，「謝謝你還特別邀請亭翰（我兒子），但他真的很孝順，說我有點感冒，要不要幫我上來唱！」周慧敏也感謝一路一來幫助的朋友，「每一個在台灣的好朋友都好照顧我，你留下來陪我多唱一首歌。」林隆璇阿殺力答應，兩人加碼演唱《知己》，為演唱會劃下完美句點。

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