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19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

記者田暐瑋／綜合報導

好好珍惜身邊的人，別等到失去後才珍惜。21歲的孫洋坐在加護病房外已經一個禮拜，不敢回家洗澡，就怕女友醒來找不到他，女友李炎娣才19歲，罹患突發性腦腫瘤昏迷，他堅信會出現奇跡，「經歷過生死，我就不會輕易離開。」但女孩在搶救29天後仍不幸病逝，他流著淚在病床邊最後一次親吻女友，畫面心痛讓人鼻酸，而女孩原本重病的父親在得知死訊後，4天也因悲傷過度絕食過世。

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大陸21歲男孩孫洋2018年和女友李炎娣在網路上認識相戀，剛交往就知道女孩有先天性心臟病，剛出生就被醫生放棄治療，但奇蹟發生了，讓女孩活到19歲，但女孩早早就寫好遺書，個性很悲觀，自從兩人交往後，女孩才把遺書都丟了，改寫一封封樂觀甜蜜的情書，而他也每個月都會大老遠到女孩老家約會，感情非常恩愛。

▲19歲女友腦瘤病逝。（圖／翻攝自微博／人民網）

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▲19歲女友腦瘤病逝。（圖／翻攝自微博／人民網）

交往時，李炎娣常常說會頭痛，7月某天突然發高燒，併發腦膿腫、腦疝，瞳孔放大陷入昏迷，一度沒了脈搏，沒多久心跳又跳了起來，家人趕緊再次送她就醫住進加護病房觀察，孫洋整整7天都沒洗澡，守在距離病房門最近的位置，她見到男友一次就哭一次，但男方還是許下了「你出院我們就結婚」的承諾。

經過29天的抗戰，無奈李炎娣還是沒有救回來，在她離世前，孫洋守在她的床邊，請朋友幫忙拍下兩人最後相處的畫面，並在她臉上留下最後一吻：「不親的話，就再也親不到了。」眼淚就這樣掉在她的身上，生離死別的畫面讓人跟著淚崩，「如果有來世，我希望我的青春裡還有個妳。」

▲19歲女友腦瘤病逝。（圖／翻攝自微博／人民網）

▲19歲女友腦瘤病逝。（圖／翻攝自微博／人民網）

李炎娣原本希望死後能捐出器官，手續也都辦好，卻被診斷出器官衰竭，無法達到捐贈標準，留下遺憾。事實上，李爸爸在女兒10歲時，徹夜排隊只為替女兒掛號，卻被一群惡霸黃牛打傷，從此身體留下病根，之後因為操勞過度，只能臥床靠家人協助起居，讓李炎娣從小就自責是自己害了全家人。

李爸爸在臥床期間，都是由女兒負責餵飯，李媽媽事後透露，老公得知女兒病逝後，意志消沉放棄進食，4天後也離開人世。這段故事感動上萬人，紛紛替女孩一家人哀悼並獻上祝福，「當生離死別的時候，一切都不再重要」、「最好的愛情不是結婚。而是陪你走到生命的盡頭」、「那滴淚真的把心都融化掉了」。

▲19歲女友腦瘤病逝。（圖／翻攝自微博／人民網）

▲孫洋一直守在病房門外。（圖／翻攝自微博／人民網）

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