盧廣仲高雄限定曲目！　竟是第一首閩南語創作歌曲

記者關韶文／台北報導

盧廣仲10日在高雄巨蛋開唱，身為南部囡仔的他，渾身解數展現百分之百的熱情，不但全場跑透透跟歌迷互動，還為南部歌迷獻唱閩南語歌。難得回到故鄉開唱，盧廣仲全家也出動36人前往支持，包含錄製驚喜VCR的阿公也親臨現場，盧廣仲感性告白「父親節快樂」跟爸爸及阿公致謝，溫馨真摯的三代祖孫情，也感動全場所有人。

「大人中」演唱會高雄站再次以經典歌曲《我愛你》開場，盧廣仲一身銀色夾克配上西裝褲再戴上墨鏡從2樓控台區帥氣登場，電音節奏配上雷射光齊發，把高雄巨蛋變成一座大型舞池，引爆全場小隊員熱情，盧廣仲陸續演唱《歐拉拉嗚呼呼》、《就像白癡一樣》。

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▲▼盧廣仲高雄開唱。（圖／天翼創越提供）

中場恩師鍾成虎也以嘉賓身分現身，兩人在《Rock’n roll的 style》互飆吉他，師徒之間默契滿滿。回想小虎當初對他的賞識，盧廣仲依舊覺得不可思議「能認識小虎是非常大的福氣，這麼多年來他像是我人生中的燈塔，讓我不至於迷航。」另外兩首「花甲」代表作《明仔載》、《魚仔》也再次掀起演唱會高潮，全場歌迷大合唱把高雄巨蛋變成萬人KTV包廂。

既然返鄉開唱，盧廣仲也加入獨家限定曲目，精心選唱第一首閩南語歌創作《港邊男兒》，過去鮮少公開演唱這首歌的他，特別獻給這座海港城市，可說是別具意義，另外他還帶來另一首《手機仔》，提醒大家不要只顧著滑手機，而要多多關心最愛的家人，暖心舉動反映出他對社會人情的細心觀察。是盧廣仲送給南部小隊員的禮物，驚喜彩蛋也讓歌迷直呼「賺到」！