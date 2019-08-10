ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

盧廣仲高雄限定曲目！　竟是第一首閩南語創作歌曲

記者關韶文／台北報導

盧廣仲10日在高雄巨蛋開唱，身為南部囡仔的他，渾身解數展現百分之百的熱情，不但全場跑透透跟歌迷互動，還為南部歌迷獻唱閩南語歌。難得回到故鄉開唱，盧廣仲全家也出動36人前往支持，包含錄製驚喜VCR的阿公也親臨現場，盧廣仲感性告白「父親節快樂」跟爸爸及阿公致謝，溫馨真摯的三代祖孫情，也感動全場所有人。

「大人中」演唱會高雄站再次以經典歌曲《我愛你》開場，盧廣仲一身銀色夾克配上西裝褲再戴上墨鏡從2樓控台區帥氣登場，電音節奏配上雷射光齊發，把高雄巨蛋變成一座大型舞池，引爆全場小隊員熱情，盧廣仲陸續演唱《歐拉拉嗚呼呼》、《就像白癡一樣》。

▲▼盧廣仲。（圖／天翼創越提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼盧廣仲高雄開唱。（圖／天翼創越提供）

▲▼盧廣仲。（圖／天翼創越提供）

中場恩師鍾成虎也以嘉賓身分現身，兩人在《Rock’n roll的 style》互飆吉他，師徒之間默契滿滿。回想小虎當初對他的賞識，盧廣仲依舊覺得不可思議「能認識小虎是非常大的福氣，這麼多年來他像是我人生中的燈塔，讓我不至於迷航。」另外兩首「花甲」代表作《明仔載》、《魚仔》也再次掀起演唱會高潮，全場歌迷大合唱把高雄巨蛋變成萬人KTV包廂。

既然返鄉開唱，盧廣仲也加入獨家限定曲目，精心選唱第一首閩南語歌創作《港邊男兒》，過去鮮少公開演唱這首歌的他，特別獻給這座海港城市，可說是別具意義，另外他還帶來另一首《手機仔》，提醒大家不要只顧著滑手機，而要多多關心最愛的家人，暖心舉動反映出他對社會人情的細心觀察。是盧廣仲送給南部小隊員的禮物，驚喜彩蛋也讓歌迷直呼「賺到」！   

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

推薦閱讀

Lulu金曲獎前17天「分心做別的事」　旁邊竟是盧廣仲！

Lulu金曲獎前17天「分心做別的事」　旁邊竟是盧廣仲！

信作客那那大師被逼瘋！　「角色扮演」傳授歌唱技巧

信作客那那大師被逼瘋！　「角色扮演」傳授歌唱技巧

艾怡良被爆接軌「新男友」　經紀人明確回應兩人關係！

艾怡良被爆接軌「新男友」　經紀人明確回應兩人關係！

吳青峰登上「古巴哈瓦那」當地新聞！　一個冰雕成為創舉

吳青峰登上「古巴哈瓦那」當地新聞！　一個冰雕成為創舉

陳芳語被酸硬擠事業線！　「高EQ神回覆」展現天然呆

陳芳語被酸硬擠事業線！　「高EQ神回覆」展現天然呆

羅小白最感謝Super Junior希澈！　「一支影片」啟發演藝路

羅小白最感謝Super Junior希澈！　「一支影片」啟發演藝路

黃明志預測「第二首破億神曲」將誕生　蕭敬騰神助攻！

黃明志預測「第二首破億神曲」將誕生　蕭敬騰神助攻！

董事長樂團前進首爾演出！　「3組樂團」嗨唱台灣之夜

董事長樂團前進首爾演出！　「3組樂團」嗨唱台灣之夜

劉以豪被封「死不開口」　《比悲傷》讓他變成發片歌手！

劉以豪被封「死不開口」　《比悲傷》讓他變成發片歌手！

野生周慧敏！民眾搭捷運捕捉女神　爽喊：等等要去買樂透

野生周慧敏！民眾搭捷運捕捉女神　爽喊：等等要去買樂透

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

手搖飲之亂！　館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」：我自己賣…3萬人力挺喝爆

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

24歲軟爛宅男「肥醜窮」！　卻交大眼正妹女友甜喊：就愛他顏值…激怒上萬網友

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！　f(x) Luna狂減12kg「大腿直接消一半」

E罩杯女星「真實無P身材現形」！　路人鏡頭一拍…下半身畫面成亮點

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」！　店員視角超邪惡…網友全瘋了

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

盧廣仲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 馮紹峰被爆婚後約砲「小三放閃截圖瘋傳」！　工作室火速出面
  2. 盧廣仲高雄限定曲目！　竟是第一首閩南語創作歌曲
  3. 張立昂登上小巨蛋了！　世紀同台「老闆娘」周慧敏合唱
  4. 51歲蕭薔自曝逆齡2秘訣…ＯＯ管理很重要　晚餐只吃「2口」就飽了！
  5. 范瑞君聯手女兒洪詩使壞　「情緒勒索」坤達斷小倆口感情
  6. 任達華工作照曝光！網驚喜「復工超快」：右手沒事了？　DJ好友說出真相
  7. 薔薔露半球遊葡萄牙！　被兜售毒品「買到假貨」氣炸
  8. 朴春《I Am The Best》嗨爆！見台粉應援「出道曲」唱一半哭了
  9. 175cm「爆乳Hebe」當媽了！　感動曝萌兒正面照：第1次見你笑
  10. 19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366