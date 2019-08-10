粉絲彩虹海照亮林口！　AB6IX感動相約：很快會再回來

記者吳睿慈／台北報導

南韓新人男團AB6IX出道前就透過實境節目《Produce 101》累積高人氣，最後加入的成員田雄因個性溫馴、可愛，也受到很多粉絲喜愛，5人甫出道就有知名度。他們10日在台舉辦見面會，主持人Lulu推薦台灣各地有名景點，田雄透露，自己非常喜歡搭大眾交通工具，Lulu立刻邀他坐捷運，他機智向台下粉絲邀約「那我們一起去吧」，逗得歌迷心花怒放，場面歡樂。

▲AB6IX金東賢形容自己是紅茶。（圖／記者吳睿慈攝）

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▲AB6IX李大輝說自己性感又狂野。（圖／記者吳睿慈攝）



▲AB6IX林煐岷希望更真誠。（圖／記者吳睿慈攝）



▲全場粉絲祝朴佑鎭早日康復。（圖／記者吳睿慈攝）

▲AB6IX戴上髮箍合照。（圖／全星秀提供）



AB6IX成員田雄是由其餘4位隊友親自挑選，為了感謝成員給他的肯定，親自下廚煮了辣炒雞、燉雞湯，這段背後故事在見面會上被重提，田雄自信滿滿地表示「我煮的超級好吃燉雞湯」，沒想到，煐岷激動地站起來把「超級好吃」劃掉，佑鎭大笑認證：「你這個時機抓得非常好！」東賢則是寫著「要能吃的東西才是料理，但那桌上沒有料理！」

▲田雄變團欺。（圖／記者吳睿慈攝）



原來大輝、東賢、煐岷、佑鎭都覺得田雄的廚藝普通，Lulu追問出道2週年該怎麼慶祝？林煐岷打斷田雄想做料理的心意：「我們想吃食堂！」，李大輝提議：「田雄出錢」，但田雄堅持：「有機會我要再挑戰一次辣雞湯。」不料，全場一陣沈默，李大輝打破沈默表示：「我覺得外送是非常好的選擇。」笑翻所有人。

▲粉絲彩虹海照亮林口體育館。（圖／讀者提供）



見面會上帶來遊戲互動、多首歌舞表演，歌迷也在安可曲《Shining Stars》準備驚喜的彩虹應援，一樓座位區依序排成紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，令成員感動直呼「好美喔」，李大輝更用中文稱讚「漂亮」，最後，田雄嘴甜約定「我們很快會再來跟大家見面會喔」，5人依依不捨地揮手道再見才下台。AB6IX明天離開，班機不公開。