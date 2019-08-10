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51歲蕭薔自曝逆齡2秘訣…ＯＯ管理很重要　晚餐只吃「2口」就飽了！

記者阮巧雯／綜合報導

51歲「台灣第一美女」蕭薔無論是臉蛋、身材都保養得宜，更因超逆齡外表登上英國《每日郵報》，被大讚「越來越年輕，逆齡外貌與身材，驚艷了數百萬人」。 她近日參加于美人廚藝節目，絕美模樣讓網友在將近1個小時的直播，注意力全都放在蕭薔身上，她也不吝嗇分享凍齡秘訣，不少人聽了直呼：「仙女跟凡人就是不一樣。」

▲▼蕭薔保養得宜，完全看不出來已經51歲。（圖／翻攝自IG／stephaniemedia0813）

▲▼蕭薔保養得宜，完全看不出來已經51歲。（圖／翻攝自IG／stephaniemedia0813）

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▲▼蕭薔保養得宜，完全看不出來已經51歲。（圖／翻攝自IG／stephaniemedia0813）

照片中，蕭薔身穿白色無袖上衣，露出極纖長手臂，一頭浪漫長捲髮更是仙氣逼人，完全看不出來已經年過半百，不少網友都紛紛留言：「這畫面太美了！」更敲碗求保養秘訣。蕭薔就表示「情緒管理」很重要，告誡大家：「不要憂慮，憂傷肺、怒傷肝、氣傷身、恐懼傷腎，不要多思多慮，雖然很難做到。」認為很多病都是因情緒所致。

▲▼蕭薔上于美人廚藝節目。（圖／翻攝自Facebook／于美人）

▲▼蕭薔上于美人廚藝節目，不少網友都直呼：「畫面太美了！」（圖／翻攝自Facebook／于美人）

▲▼蕭薔上于美人廚藝節目。（圖／翻攝自Facebook／于美人）

蕭薔被問到是不是都不吃晚餐，對此回答其實都正常吃，而且也不忌口，以「吃開心」為主，但分量要控制，盡量少吃才可以讓腸胃休息，表示晚餐都只吃「一點點」。于美人就問道，你的一點點是多少，蕭薔淡定回答：「我吃兩口就飽了。」讓于美人當場傻眼，直呼：「大家對一點點的概念是不一樣的解讀。」看來要達到蕭薔這不科學逆齡身材和長相，不是那麼簡單。

▲▼蕭薔上于美人廚藝節目。（圖／翻攝自Facebook／于美人）

▲蕭薔說她晚餐都正常吃，但吃「2口」就飽了，讓于美人聽傻眼。（圖／翻攝自Facebook／于美人）

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關鍵字

蕭薔, 于美人, 台灣第一美女, 失控廚房

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