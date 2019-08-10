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求交往被拒！男翻臉狂罵去死　小A辣「驚悚2問句」嚇退騷擾…網讚爆：高招

記者李湘文／綜合報導

網紅小A辣在2018年砸大錢整型，現在同時擁有男性性器官和E罩杯乳房，雖然受到不少粉絲支持，但因為情況較特殊，也常被部分網友騷擾、謾罵。他最近又收到1位男性私訊，拒絕對方提出的交往要求後，反而被痛罵「去死」，因而氣得傳恐怖照片回去，並警告「我死後每天準時找你」，嚇退對方！

▲求交往被拒！男翻臉狂罵去死　小A辣「驚悚2問句」嚇退。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

▲小A辣常受到網友騷擾或謾罵。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

一名男網友私訊到小A辣臉書，一開始就不斷言語騷擾「妳的波好大，我可以當妳男友嗎」、「好想被妳的大咪咪夾住」。小A辣冷靜拒絕：「不好意思，我有男友喔。」未料男網友還是不死心，一直遊說他跟男朋友分手，最後發現小A辣並不想理他，立刻翻臉狂罵髒話，甚至詛咒「不跟我在一起去死吧」。

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▲求交往被拒！男翻臉狂罵去死　小A辣「驚悚2問句」嚇退。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

▲網友騷擾小A辣，硬逼交往。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

遇到無禮網友，小A辣煩不勝煩，乾脆傳了張之前拍鬼片化特效妝的照片過去，反嗆：「我還沒死，我活著也不會跟你在一起，不過我可以先跟你說，我死後長這樣。」他接著進一步嚇網友：「我死後每天子時準時找你幫你夾住喔！看樣子我應該是被燒死的，你喜歡吃烤肉嗎？中秋節快到了，要不要吃我臉上一兩片？」

▲求交往被拒！男翻臉狂罵去死　小A辣「驚悚2問句」嚇退。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

▲求交往被拒！男翻臉狂罵去死　小A辣「驚悚2問句」嚇退。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

▲小A辣驚悚回覆嚇退網友。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

見到小A辣如此驚悚回答，男網友也不再騷擾下去，只丟下「有病」、「遇到瘋子」。對話截圖被小A辣PO出後，不少網友笑翻大讚「真佩服這個回覆」、「超欣賞你的EQ」、「見笑轉生氣的概念，厲害的神回」、「這應對能力很強欸」、「A辣真高招」，也感嘆小A辣真的脾氣好。

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