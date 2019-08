安潔莉娜裘莉《永恆族》形象照曝光！金色盔甲美翻「風格超華麗」

▲安潔莉娜裘莉、馬東石主演漫威《永恆族》。(圖/CFP)

記者林映妤/綜合報導

漫威電影《永恆族》確定由好萊塢巨星安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)主演,並由華裔女導演Chloé Zhao執導,定於2020年11月6日於北美上檔。近期有粉絲釋出裘莉飾演「Thena」的形象照,毫無違和引起話題!

藝術家 Carlos Gzz在Instagram上po出fan art,可見裘莉飾演「Thena」的模樣,背景身處宇宙之中,以金色盔甲示人的Thena,搭配皇冠和紅色披風,風格非常華麗。

▲安潔莉娜裘莉首次加入漫威宇宙。(圖/翻攝自網路/美聯社)

《永恆族》其他演員還有理察麥登(Richard Madden)、莎瑪海耶克(Salma Hayek)、庫梅爾南賈尼(Kumail Nanjiani)、南韓演員馬東石等人,先前則傳出《瘋狂亞洲富豪》、《驚奇隊長》陳靜(Gemma Chan)、《敦克爾克大行動》、《聖鹿之死》巴瑞科漢(Barry Keoghan)也將加入演員陣容。

如此華麗的卡司,讓漫威除了招牌的《黑寡婦》、《奇異博士2》、《星際異攻隊3》等片,《永恆族》也成為第四階段重頭大戲之一。

????ANGELINA JOLIE as THENA from Marvel's ETERNALS! ????????



ARTwork By me



I cant wait for this Movie! The cast is so Good! ????????????#AngelinaJolie #Eternals #TheEternals #marvel #chloezhao pic.twitter.com/1RlNVkqKiy