安潔莉娜裘莉《永恆族》形象照曝光！金色盔甲美翻「風格超華麗」

▲安潔莉娜裘莉、馬東石主演漫威《永恆族》。（圖／CFP）

記者林映妤／綜合報導

漫威電影《永恆族》確定由好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）主演，並由華裔女導演Chloé Zhao執導，定於2020年11月6日於北美上檔。近期有粉絲釋出裘莉飾演「Thena」的形象照，毫無違和引起話題！

藝術家 Carlos Gzz在Instagram上po出fan art，可見裘莉飾演「Thena」的模樣，背景身處宇宙之中，以金色盔甲示人的Thena，搭配皇冠和紅色披風，風格非常華麗。

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▲安潔莉娜裘莉首次加入漫威宇宙。（圖／翻攝自網路／美聯社）

《永恆族》其他演員還有理察麥登（Richard Madden）、莎瑪海耶克（Salma Hayek）、庫梅爾南賈尼（Kumail Nanjiani）、南韓演員馬東石等人，先前則傳出《瘋狂亞洲富豪》、《驚奇隊長》陳靜（Gemma Chan）、《敦克爾克大行動》、《聖鹿之死》巴瑞科漢（Barry Keoghan）也將加入演員陣容。

如此華麗的卡司，讓漫威除了招牌的《黑寡婦》、《奇異博士2》、《星際異攻隊3》等片，《永恆族》也成為第四階段重頭大戲之一。