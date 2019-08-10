直擊／朴佑鎭腳傷2個月坐著　李大輝緊抓他「爆發團魂」⋯粉絲哭了

記者吳睿慈／台北報導

南韓新人男團AB6IX由林煐岷、田雄、金東賢、朴佑鎭以及李大輝所組成，他們5月帶著主打《BREATHE》出道，緊鑼密鼓地在8月來到台灣舉辦見面會，5人穿著一身帥氣的黑色跳著《完全體》開場，但朴佑鎭自6月中腳踝受傷，便一直勤於治療，10日在見面會上也只能坐唱歌，他忍不住說出心聲：「好想要瘋狂地跳個舞。」讓台下歌迷發出心疼的哭聲。

▲AB6IX於10日在林口舉辦見面會。（圖／記者吳睿慈攝）



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▲朴佑鎭因腳傷，只能坐著唱歌，無法跳舞。（圖／記者吳睿慈攝）



AB6IX於10日在林口體育館舉辦見面會，吸引3500名粉絲到場，開場帶來勁歌熱舞，唯獨朴佑鎭因腳踝受傷還沒好，坐在舞台左側表演，但他賣力地唱著歌，上半身跟著律動，非常敬業。他曾經腳踝受傷中斷活動，後回歸團體，但偶爾會拄著拐杖現身，長達2個月腳傷都還沒好，他在訪談時，說出真實心聲：「好想要瘋狂地跳個舞。」主持人Lulu為他加油打氣，帶領全場歌迷大喊「祝你早日康復」，他才恢復笑容表示「加油」！

▲▼朴佑鎭腳傷，李大輝抓著他的手告白「希望你腳快點好」。（圖／記者吳睿慈攝）



東賢先許願：「希望AB6IX不要受傷、健康」，李大輝也為朴佑鎭祈禱「希望你的腿快點好，5個人可以一起跳舞，你們懂吧，就是表演舞台少了一個人的感覺，如果可以帶來5個人的舞台，感覺舞台會更完整。」此話一出，令台下歌迷心疼不已，希望他的腳傷快好。朴佑鎭表演途中雖坐在台上，但成員也不忘與他互動，秀出絕佳默契，努力填滿他的位置。